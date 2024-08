以臺北市立中正高中為首的北市「臺英國際大學預科課程學校聯盟」於8月8日在各校學校代表、家長代表見證下,與英國北方大學聯合會(The Northern Consortium of UK universities,簡稱NCUK)第二次簽訂為期五年合作之備忘錄,除了高中辦學深化與世界接軌,培養國際移動人才,也全面檢視自108年結盟以來的亮眼成績。

中正高中、育成高中、萬芳高中、景美女中等校,108年在臺北市政府教育局鼓勵和協助下組成「臺英國際大學預科課程聯盟」,由中正高中江惠真校長帶領與NCUK建立強調品質確保的課程教學以及升學輔導系統。學校利用公立學校引以為傲的優質師資、學習環境以及可靠評量,導入NCUK國際一年級(International Foundation Year,簡稱IFY)資源,有效提升英語文能力與升國外大學學術研究基礎技能,學生於學程結束獲得通過證書後,可實質折抵到NCUK聯盟50餘所大學修業時間1年,聯盟大學含括英國、澳洲、紐西蘭等。

中正高中、育成高中、萬芳高中、景美女中等校,108年在臺北市政府教育局鼓勵和協助下組成「臺英國際大學預科課程聯盟」。(照片/臺北市立中正高中提供)

從108年迄今,臺英國際大學預科課程學校聯盟的成果豐碩,學生得依據興趣、需求,增加國外升學的生涯選擇,在高中校園就預先接觸大學先修的AP課程,也會有迥異於臺灣108課綱的"學術英文"課程,眼界和體驗截然不同。以中正高中為例,113年6月第三屆IFY畢業生,學測英文表現極佳,80%學生皆達到全國前標以上,多位獲取滿級分;國際英語文評量方面,學生雅思成績平均分數6.8分,非常亮眼。在國際升學方面,三成的學生錄取QS世界大學排名百大以內的英國、澳洲及紐西蘭等大學,如英國布里斯托爾大學(The University of Bristol)、英國利茲大學(The University of Leeds)、英國雪菲爾大學(The University of Sheffield)、澳洲墨爾本大學(The University of Melbourne)、澳洲雪梨大學(The University of Sydney)、澳洲蒙納許大學(Monash University)、澳洲新南威爾斯大學(The New South Wales University)、澳洲昆士蘭大學(The University of Queensland)及紐西蘭奧克蘭大學 (The University of Auckland)等。

臺英國際大學預科課程學生自我期許高,國內外升學表現俱佳,學生家長滿意度高。中正高中校長江惠真指出,臺北市成立臺英國際大學預科課程聯盟的特點是更能統整性地成為國際教育的平台,增強學生接軌國際的四個要素,包含語言能力、專業知識、學習策略及心理適應。而IFY對於NCUK聯盟大學升學進路的學習課程中,目標是讓學生能學會時間管理、討論發表觀點、尊重他人並能合作等特質,進而提升其心理韌性,能從中勉勵自我,學生能快速適應未來充滿變數的環境並發揮潛能。

此次續約的新展望是能與中正高中、景美女中、育成高中、萬芳高中四校持續合作、共榮共好、深化扎根於學生學習。簽約儀式中,NCUK CEO 史都華(Stuart Smith)先生,釋出每年5,000英鎊的獎學金,鼓勵努力向學或者經濟弱勢的學生,未來NCUK也會協助學生爭取對應55所IFY聯盟大學半額的學費補助。江惠真校長表示臺英國際大學預科學生在中正高中校園的外溢效應,學程學生在各個班級裡,分享交流IFY課程所學的觀點和國際案例。中正高中也把IFY系統資源整合進入"國際移動力課程實驗班-生涯發展路向(International Baccalaureate Career-related Programme,簡稱IBCP),讓IBCP的學生能夠享有IFY堅強的語言支持、輔導機制、品質確保、順利入學IFY聯盟大學(包含折抵修業年限)的種種特點。簽約儀式在北市多校校長、家長會長代表、學校行政代表的見證下,圓滿成功。