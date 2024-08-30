為滿足大台北地區學生的需求，國光客運近日即將開通台北直達國立暨南國際大學的「1832E」定期公車路線，特別在每周五及周日下午各開通2個班次，嘉惠就讀暨大的大台北地區學生。所開通台北暨大人專屬班次，是暨大繼五月份推出「超值學生證」免費搭乘台灣好行公車的創舉之後，再次展現了暨大和國道客運對學生需求的關注與重視，攜手致力為暨大學生提供更便捷、更安全、更高效的交通工具。

暨大副校長曾永平表示，這次新增「1832E」的2個班次，即將從9月8日開通，分別在每周五下午13：30、16:30，從暨大校內出發往台北轉運站，以及每周日下午的17：20、19：00，從台北轉運站到暨大，班次時間的設定特別針對希望在週末返回大台北地區與家人團聚，以及在週日返回暨大持續學習生活的學生需求。同時，暨大校園內的上下車的站牌，將設置在中餐廳以及學人會館前，方便宿舍區師生利用，專屬班車的開通貼合了學生的作息和實際需求，不僅提供了一個無需多次轉乘、直達目的地的便捷選擇，還顯著縮短了通勤時間。對於平日忙於學業，希望在週末能夠回家放鬆的學生來說，這條新路線的開通無疑是一項福音。

國光客運開通的暨大專屬班次，將可以「一路睡到目的地」，預料將讓同學們輕鬆直達台北或返回學校。(照片/國立暨南國際大學提供)

暨大學生會會長程建銘指出，北北基三縣市就讀暨大的同學與教職員人數大約有750人左右，佔暨大總學生數的一成一左右。過去，這些大台北地區的同學在暨大與台北的返家或返校過程中，往往需要多次轉車，轉乘過程中相對耗時，也充滿不確定性。國光客運開通的暨大專屬班次，將可以「一路睡到目的地」，預料將讓同學們輕鬆直達台北或返回學校，讓週末假日的行程變得更加輕鬆和自在，能夠有安全可靠的直達公車往返學校和台北，同學的家長們也勢必會更加安心。

暨大校園內的上下車的站牌，將設置在中餐廳以及學人會館前，方便宿舍區師生利用。(照片/國立暨南國際大學提供)

暨大校長武東星表示，即將開通的直達國道客運路線，可望能讓大台北地區的學子快速抵達暨大。更希望安全便捷的交通路線，能成為更多學生選擇暨大作為實現大學夢想的首選。事實上，暨大從五月份推出的「超值學生證」，讓學生免費搭乘台灣好行公車往返台中高鐵站，以及即將開通的國光客運專屬班次，都是暨南大學秉持「以生為本」的治校理念下，逐步建構一個更加完善和友好的服務學生體系。期待這條新路線不只是嘉惠學生而已，希望進一步促進台北首都圈與暨南國際大學之間更多的交流與合作，無論是學術活動、文化交流還是校際合作，都將因為交通便利變得更加頻繁和高效。