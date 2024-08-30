青年發展署針對15-18歲未升學未就業青少年辦理「青少年生涯探索號計畫」，自106年開始與地方政府合作，透過個別諮詢、團體輔導、生涯探索課程或活動，以及工作體驗，協助生涯未定向青少年從認識自己、肯定自己，進而願意重回校園就學或進入職場就業。

教育部自112年額外提供經費鼓勵縣市與民間團體合作，規劃多元活潑、彈性的生涯探索課程，提供在地青少年立即性、便利性及多元的生涯發展方向。其中，屏東縣政府以「屏東少年夢想打鐵」為核心，結合社團法人屏東縣青少年夢想聯盟及逆風劇團，透過自我認同、價值提升等團體活動，及辦理烘焙培訓及考照等課程，協助在地青少年培養自信心、找尋自我夢想、釐清生涯方向，使更有機會成長，由被協助者轉換成助人者的角色。

參加計畫的學員小程(化名)因對高中學業感到疲乏，且與家人溝通不善，不願繼續就學，經學校輔導老師推薦參加青少年生涯探索號計畫，透過輔導員與家長溝通，介紹計畫對小程未來規劃與發展的可能性，家長同意彼此調整，給小程能有一個喘息、成長的空間。在參與生涯探索課程的過程中，輔導員引導小程思考和體驗，讓他學會溝通和面對建議，並在術科訓練中找到成就感，順利考取證照。在四個月的訓練期間，小程展現了領導特質，並被邀請擔任成果展的導覽解說員，獲得肯定；而在課程結束後，小程也重新再回到校園學習。

小程透過培訓課程找到成就感，考取證照也讓他有了自信心，目前已順利回到學校。(照片/教育部提供)

青年署表示，將會持續與地方政府共同攜手辦理青少年生涯探索號計畫，藉由地方政府資源整合協助，以及計畫輔導員的支持與陪伴，並透過多元化的課程與活動，評估青少年需求，以引導目前尚無定向的青少年，能夠逐步找到生涯的方向及目標。