教育部每年擇優獎助私立大專校院辦理「學生事務與輔導工作特色主題計畫」，以建構核心價值及特色校園文化、營造友善校園。龍華科技大學以「Life is fantastic」為主題，執行為期三年中長程特色計畫，以關心周遭人事物為主軸，推動學生惜福惜緣、認真負責之品德，成效卓然有成，不僅提升學生自主實踐公民教育，也充分展現師生推展品德教育、營造友善校園的豐碩成果。

龍華科大「Life is fantastic」年度計畫共分為兩個主軸，其一為「尊重他人」，學生社團龍遊四海社舉辦「羽宿相爭」、「爭球宿友」等體育性比賽，邀請境外生相互組隊進行羽球與籃球友誼賽，相互切磋交流同時培養永不放棄的運動家精神，也教育學子面對比賽勝負時，如何調適心境，從中進步成長並迎接下一個挑戰。

此外，該社團也在端午節前夕舉辦「粽情端午」的活動，除了解說端午節的由來與歷史背景，也讓境外生體驗包粽子的傳統儀式，實際體驗臺灣獨特在地的習俗文化，並藉由一系列的參訪與體驗，提升境外生對多元文化的尊重與認同。

透過「包粽子」讓境外生體驗臺灣端午節的傳統文化，形塑包容且具特色的校園活動。(照片/龍華科技大學提供)

第二項主軸為「實現自我」，該校德馨學會舉辦各式品德與情感教育系列活動，如舉辦「拜師禮」，以束脩六禮感謝老師的教育之恩，培養學子感恩、尊重師長的品格，也舉辦「墨香文化的傳遞」活動，透過靜心寫字陶冶心性，養成高尚的品德文化。此外，學校也辦理許多校內外關懷系列活動，崇德志工社的學生利用課餘時間舉行義務教學及課輔班，服務社區居民，已與合作的大小朋友建立深厚情誼，並於年末邀請孩童一同參與校內的點燈儀式，並藉由餐會分享學期所經歷的點點滴滴，使學生提升並強化對生活、生命的熱忱與理念。

德馨學會墨香文化傳遞活動，學子用毛筆抄寫古文經典，陶冶心性並增進人文素養。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大學務長王延年強調，學校在全人教育架構下，以推動學生「品格行為外顯與自我認同」為目標，透過計畫舉辦多元的品格相關活動及實地走訪更多的角落，提升學生自主實踐的公民教育，使其獲得學習及成長的機會。