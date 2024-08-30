為了豐富多彩的人生體驗，開南大學舉辦「2024暑期華英語暨台灣文化研習營」，來自日本全國各地的19個開大日本姐妹校共計54名師生參加，14天的活動於8月29日圓滿劃下了句點。

開南大學校長林玥秀表示，爭取優秀國際人才進駐學習和跨國交流，是學校重視的發展策略，在全校師生的支持及努力，開大的日本學生數量持續成為全國第一。因國際生持續成長，學校常態為外籍生舉辦具有各國文化特色或認識台灣的活動，讓就讀眾多外籍學生跨領域學習，與本地文化產生連結，培養認同感，並協助境外生盡快融入校園生活，包括輔導建立國際學生社團、國際接待學伴、畢業校友聯繫等，而在文化社會心理層面上，住宿與生活上的輔導，都盡全力妥善照顧國際生。

開大國際長楊勝評說，為期兩個禮拜的研習營，除了精心安排華語及英語課程實際演練學習外，還設計了廟宇參拜、鳳梨酥DIY、十分放天燈、體驗客家茶文化及參訪故宮博物院、九份觀光等各種不同的文化體驗及旅遊行程，讓日籍生體驗開南的學術風氣，接觸專業課程，並深入了解台灣的生活民情。

參訪故宮博物院了解台灣的歷史和文化。(照片/開南大學提供)

日本學生們表示，很感謝開南大學精心設計的營隊活動，除了能學習華語文和英文的運用，還透過課堂教學和實際參與，提升華語能力，並與其他學員互動。最高興的是能與台灣學生交流，透過交流活動認識本地學生，參觀當地景點、品嚐台灣美食、了解台灣的歷史和文化，共同分享彼此的文化和經驗。

參觀客家茶文化館，深入了解台灣的生活民情。(照片/開南大學提供)

因為正逢日本有颱風來臨，國際處成員妥善處理日籍生的回國班機行程。臨別前，研習生們離情依依，並希望下次還能有機會造訪開南大學及台灣這個美麗的寶島。