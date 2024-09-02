因應生成式人工智慧（Generative AI）技術帶來的變革，教育部鄭英耀部長在9月2日宣布成立「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟」（Taiwan AI College Alliance, TAICA），113學年度第1學期計有臺灣大學等25所大專校院加入。透過跨校人工智慧學程，提供人工智慧相關課程，媒合領域專家輔佐，並統合助教資源、課程指導服務。。本聯盟將開設「人工智慧探索應用學分學程」、「人工智慧工業應用學分學程」、「人工智慧自然語言技術學分學程」及「人工智慧視覺技術應用學分學程」等4類學分學程，以提供不同領域學生的學習需求。

教育部政務次長葉丙成說明TAICA課程規劃。（照片/教育部提供）

葉丙成政務次長表示，由衷地感謝臺灣AI領域的教授們與教育部一起努力，集結臺灣AI領域最好的教授之力，透過先進的數位教學平臺讓各校的學生能有機會跨校修到這四個AI學分學程。日前葉丙成在泰國所舉辦的臺灣高等教育展提到TAICA時，受到很大的關注，隨著TAICA的問世讓AI學程資源能更普及到臺灣各大學，未來亞洲學生如果想學AI，臺灣將會是亞洲各國中最好的選擇。葉丙成表示，在跟產業界多次的對話溝通過程中，業界多次表達對於AI人才的需求，也期待教育部培育AI領域人才，未來如果課程量充足，也希望能進一步協助產業進行AI人才培育。

TAICA每類學程修習學分數為15學分，將依學生學習進程開設先修課程、核心課程、進階課程及應用課程在內的人工智慧課程。透過線上同步及非同步之課程，參與學生除可依原訂課表修讀原校課程，亦可避免因為課程衝堂而有無法修讀之情形。完成學程後，學生將獲得教育部頒發的學分學程證書，提升學生日後就業競爭力。

教育部成立「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）」培育具有專業、競爭力之人才。（照片/教育部提供）

臺灣IBM諮詢總經理林翰表示，對於TAICA的成立，業界除了肯定外，更要給予大力支持，因為此一聯盟整合全國大專校院的人工智慧教育資源，將能有效填補業界對AI技能人才的需求。以IBM來說，未來如果取得聯盟學分學程證書的同學，就代表了具備AI的專業之能，因此IBM在徵才時將會列入優先考量。教育部強調，TAICA聯盟的成立是臺灣高等教育領域的一大里程碑，提供學生跨校學習的機會。