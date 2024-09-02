靜宜大學管理學院以「教學創新、跨域學習」、「畢業就業、產學對接」為主軸，透過個案教學、互動式學習，鼓勵學生在競賽中累積實戰經驗，無縫接軌職場；並藉由「寰宇學習、國際移動」策略，推動與海外姊妹校合作。該院同時取得國際商管學院促進協會AACSB認證，優異績效反映在今年分發入學滿招佳績。114學年度將增設「經營管理進修學士班」，並規劃成立「博士班」，培育商管及科技跨域人才，協助產業轉型與升級。

靜宜管理學院取得國際商管學院促進協會AACSB認證，優異績效反映在今年分發入學滿招佳績。(照片/靜宜大學提供)

靜宜管理學院何淑熏院長表示，該院共有企管、國企、財金、會計、觀光等5個系所，其中企管系明年將改名為「行銷與數位經營管理學系」；各系所同步導入新AI與專業應用課程，並擴大與業界合作培養跨域創新數位人才，為靜宜管理學院開創嶄新亮點！

靜宜管理學院以「教學創新、跨域學習」、「畢業就業、產學對接」為主軸，鼓勵學生在競賽中累積實戰經驗。(照片/靜宜大學提供)

何淑熏表示，國際商管學院促進協會AACSB是歷史最悠久且最具國際公信力的商管教育認證機構，也是全球最大的商管教育聯盟，宛如教研品質保證。靜宜管理學院與國際學院即是其中之一。

靜宜管理學院國際志工團隊深入柬埔寨，拓展國際關懐視野，實踐世界公民責任。(照片/靜宜大學提供)

AACSB會員遍及全球100個國家，因認證過程十分嚴謹，認證學院僅占全球商管學院總數的6%。會員學校重視企業社會責任、環境永續發展、跨文化全球經濟活動等；相關院校學分全球性相互採認，共同培育國際商管人才接軌世界。

對於管理學院未來宏瞻願景，何淑熏指出，加強國際交流很重要，尤其雙聯學制、國際志工等規劃；加上管理學院長期支援國際學院全英文授課，因此希望管理學院依課程需要提供英文授課課程。企管系114學年度將改名「行銷與數位經營管理學系」，管理學院數位轉型將持續進行。

何淑熏強調，未來將持續與校內系所及全國各校院跨域合作，例如與校內資訊學院結合數位課程等；還有與中部八校固定舉行的永續智慧創新黑客松競賽，靜宜管院不僅是競賽的常勝軍，未來將擴展與AACSB會員學校合作，共同提升學生競爭力！

面對AI時代來臨，靜宜管理學院將於114學年度增設「經營管理進修學士班」，課程安排及軟硬體設備與日間部相同具品質保證。該學士班夜間上課，採多元免試入學，獨立招生32人。靜宜大學邀請高中職畢業生、有志進修人士，或產業人才及欲培養第二專長者在職進修，藉此提升實務應用，並增強職場競爭力。