國立臺南大學於9月1日精心策劃專為境外大一新生設計的輔導研習課程，幫助來自越南、印尼、馬來西亞、香港、新加坡等多個國家的新生快速適應大學生活，克服身處異國的種種挑戰。透過多元豐富的活動，新生們在南大的熱情迎接下，正式融入校園，開啟充實且愉快的大學旅程。

南大為了促進新生間的互動與交流，進行自我介紹。(照片/南大提供)

研習課程包括一系列有助於提升學習與生活技能的活動，為新生順利迎接開學做足準備，活動由南大學務處與國際處共同策劃。首先透過破冰遊戲，促進來自世界各地新生間的互動與交流，消除初次來到陌生環境的緊張與不安。隨後，國際處詳細說明註冊程序，提供新生們所需的指導與協助，讓他們在手續繁多的過程中不再感到迷茫與孤單。

南大學務處針對境外生的需求，將講解內容分為四大類別：首先是法律與行政事項，如居留申請、駕照考試和開戶手續，幫助新生熟悉在台生活的基本流程；其次是生活保障，涵蓋學生保險、住宿安排和急難慰助，確保新生得到必要支持；在學業與經濟支持方面，介紹工讀機會和獎助學金，幫助新生減輕生活壓力，同時提供服務學習機會；最後是安全與健康，提供安全注意事項、地震防護和健康衛教資訊，保障新生的安全。學校期望透過這些安排，使新生安心且充實地展開大學生活。

另外，南大僑外生聯誼會的學長姐們熱心分享在臺南生活的寶貴經驗，從日常生活中的小事到跨文化適應的建議，都細心地為新生提供支持，讓學弟妹在異國求學的旅途中感受到關懷與鼓勵，增強適應新環境的勇氣。

在活動的尾聲，新生們分組討論當天的收穫，並分享對未來生活的期許與挑戰。對於新生提出的問題，學務處、國際處與僑外生聯誼會的學長姐們進行了詳盡的解答，進一步幫助他們消除疑慮。最後，學長姐們還帶領新生參觀校園，加深對學校環境的瞭解，使他們能更快融入南大的生活。

國立臺南大學期勉來自境外的大一新生，在未來四年裡，無論遇到何種困難，都能夠自信前行，發揮熱情，勇敢追求目標，開創璀璨的青春旅程。南大將陪伴他們度過這段充滿機遇與成長的旅程，成為他們在異國求學中的堅強後盾。