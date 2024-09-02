為迎接新生的到來，國立臺南大學周六舉辦了113學年度新生家長座談會。透過座談會的舉辦，增進家長和新生對學校育才理念、學習環境，以及未來升學與職涯規劃的瞭解，吸引近800名家長報名參與，現場座無虛席，氣氛熱烈。

南大舉辦新生家長座談會，吸引近800名家長報名參與。（照片／南大提供）

座談會由陳惠萍校長主持致歡迎詞，向家長及新生闡述南大在培育優質人才方面的理念與策略，並分享學校在各項校務上的卓越成就，包括跨域學習的推動、校友優異的表現、外部評鑑的肯定，以及教育部高教深耕計畫獲得了3億5,343萬元高額補助，這些資源將用於提升教學與學習品質。此外，學校在研究與產學合作計畫上的成果也屢創佳績。113年教檢應屆平均通過率達85.31%以上，遠高於全國的52.2%，並有高達232人次的畢業生錄取中小學正式教職。這些成果不僅彰顯南大在教育領域的卓越表現，也充分展現學校對學生未來發展的承諾與支持。

南大舉辦新生家長座談會，讓新生更熟悉學校環境。（照片／南大提供）

隨後，教務長歐陽誾與學務長侯志正就新生生活與課業學習的重要議題進行詳細介紹，鼓勵新生充分利用大學多元的學習機會與資源。經過兩位師長的說明，現場家長也踴躍提出討論，內容涉及學業規劃、生活環境、未來發展等多方面的關心。學校代表隨後一一耐心解答，詳細說明學校的支持措施與資源配置，展現對每一位學生發展的高度重視。透過這樣的雙向交流，讓家長們更加信賴學校對孩子未來的全方位培育，也讓新生對即將展開的大學生活充滿期待與信心。

全校性座談會結束後，家長及新生前往各學系，與系主任進行深入交流。各系主任詳細介紹學系環境、課程規劃、導師制度及相關師資，協助新生為未來四年的專業及跨領域學習做好準備。各學系的精心安排和豐碩的成果展示，鞏固家長對南大教育品質的信心，新生也更加安心地展開大學生活。

南大秉持「一分託付，萬分責任」的精神，將持續優化辦學，投入豐富的教學與學習資源，打造優質的學習環境，致力培育具備公民力、自學力、資訊力、溝通力、創造力、與就業力等六大核心能力的跨域人才，助力學生在未來發展中脫穎而出。