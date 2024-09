今年夏季壓軸動作鉅片《台北追緝令》將於9月25日全台盛大上映,國際記者會繼世界首映紅毯見面會後,2日於電影拍攝地之一的萬豪酒店開展,身兼編劇與監製的盧貝松夫婦、導演黃嘉智、金馬影后桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬、楊明偉一同現身,親自向大眾公開聊聊拍攝趣事。

《台北追緝令》為首部全片皆在台灣取景拍攝的好萊塢動作電影,台灣各式知名景點及文化,如西門町、夜市、廟宇等皆在電影中一覽無遺,全片又以英文為主要語言拍攝,堪稱是「台式風味」與國際接軌的結合鉅作,導演黃嘉智表示,希望能將台灣之美展現在電影中,不僅僅只是地標性建築,更是城市、鄉村裡的美麗角落。

《台北追緝令》導演黃嘉智。(攝/劉安婕)

主持人談及是否再來台灣拍攝電影,黃嘉智表達贊成並說道「but don’t make me go to the high mountains again(但不要再讓我去爬山了)」,幽默指出雖然知道自己要減肥,但應該可以有別的方式;「韓哥」姜成鎬面對在台灣拍攝好萊塢電影有何不同的提問時則回答道,大家總是會想知道差異在哪裡,但其實藝術的製作或是電影的拍攝,不管在哪裡都是一樣的,都有它們各自獨特的美在。

桂綸鎂(左)與姜成鎬(右)合影。(攝/劉安婕)

影后桂綸鎂擺脫以往形象首次挑戰街頭飛車飾演技術高超的女車手,記者會上懊惱表示,自己像在關公面前耍大刀,當初應該要先向姜成鎬或路克伊凡斯請教車技;姜成鎬則提到希望可以跟桂綸鎂來個「PART 2」並逗趣說道「maybe this time she loves me back(也許這次她就會愛我了)」,期望有下一次的合作機會,同時透露自己很喜歡李安導演。

飾演桂綸鎂兒子的楊明偉。(攝/劉安婕)

飾演桂綸鎂兒子的楊明偉被問及有沒有特別建立跟桂綸美之間的母子關係,他指出,其實沒有特別做什麼事情,一切非常的自然,桂綸鎂就像是他的第二個媽媽一樣,桂綸鎂也表示,跟楊明偉初次見面就相處的非常順利。

主角路克伊凡斯驚喜連線台灣。(攝/廖忻欣)

主角路克伊凡斯本因個人拍攝行程無法到場參加記者會,沒想到身在USA的他今日竟驚喜連線台灣,還隔空對桂綸鎂浮誇式暴風稱讚「You look so fantastic!」主持人見狀打趣說道「姜成鎬正在瞪你,他剛才說想跟桂綸鎂再度合作」,路克伊凡斯不以為意回道「我剛有聽到」,現場歡聲笑語。

此外,路克伊凡斯提到在台灣拍攝最難忘的回憶之一莫過於學習如何製作小籠包,他戲稱自己很會做小籠包,或許可以在鼎泰豐找到工作!無奈夜市臭豆腐他真的很努力嘗試要吃,「but I just couldn’t do it(但我真的無法)」引來現場笑聲一片,最後,路克伊凡斯以「沒有什麼比坐在電影院裡透過大螢幕觀看這部電影更好的事了」向觀眾大力推薦這部集結億萬票房製作團隊的電影《台北追緝令》(Weekend in Taipei)。

《台北追緝令》電影海報。(照片/采昌國際多媒體提供)

《台北追緝令》劇情介紹:美國緝毒局探員約翰(路克伊凡斯飾演),不僅是超強工作狂,更會犧牲一切、不擇手段,只為順利完成案件。不巧,在命運的捉弄下,他與思維敏捷又難以追捕的頂級「車手」喬伊(桂綸鎂飾演)墜入愛河,最後卻捲入犯罪陰謀當中,迫使兩人分開。沒想到15年過去,約翰為了緝捕販毒集團首腦關(姜成鎬飾演)來到台北,原本預計停留一個週末的時間,但彷彿命運再度出手攪和,讓他與喬伊奇蹟般地重逢,更發現她已經有個兒子雷蒙(楊明偉飾演)。此時,關的威脅伴隨而來,讓三人不得不攜手迎戰!