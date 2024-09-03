高中職學生自113學年度起，每位學生每學期均有3日身心調適假可申請。為了讓北市學生理解身心調適假相關規定，並提供學生評估身心狀況是否需要休息充電，特別設計「身心調適假關懷小卡」供學校印製使用。除了提醒學生身心調適假相關注意事項外，也提供學生四個簡單的自我檢核項目，以正確運用身心調適假，達成設立初衷。

身心調適假每次以「半日」或「全日」為申請單位。申請身心調適假不需要檢附相關證明，但學生申請前應先行取得家長同意，學校也將定期提供輔導單位掌握學生請假情形，及早追蹤學生身心狀況。同時讓學生察覺自我情緒、自我調適，在繁忙的校園生活中，能偶有調整情緒的時間。

「身心調適假關懷小卡」用意在於希望學生察覺自己情緒低落的具體原因，且確認自己並不是為了享樂或逃避而請假。（照片/臺北市政府教育局提供）

北市教育局重視學生心理健康，自112學年度第2學期起臺北市立大學即增設心理健康假。高中職部分大直高中於112學年度第2學期參與教育部身心調適假試辦計畫，經過一學期試辦後，製作了「身心調適假關懷小卡」，於小卡正面提醒學生身心調適假請假規則。並於小卡背面，以「我感到情緒嚴重低落、疲倦」、「我感到課業壓力過重、喘不過氣」、「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」、「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」簡單的自我檢核項目。讓學生正視並察覺自己情緒低落的具體原因，且確認自己並不是為了享樂或逃避而請假，並提醒定期評量期間不得請身心調適假，一旦請身心調適假則無法全勤。

配合教育部增設身心調適假，學生經評估自我情緒嚴重低落時，可以透過線上完成身心調適假請假手續。不僅保障學生的隱私，也讓學生家長以及學校能即時掌握學生的請假狀況，並定期追蹤並適時給予學生需要的輔導協助。學校也可結合北市心理師入校資源等相關管道，提供學生免費心理諮。身心調適假除了能夠提供盡早掌握學生身心狀態的機會，更可作為一個啟動的端點，以校園為圓心，為學生導入更多輔導與關懷，共同守護校園學生心理健康。