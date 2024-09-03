台中市政府表彰在教育界及社區服務方面表現卓越的個人，國立暨南國際大學博士生、也是國立苗栗特殊教育學校校長的劉雅欣榮獲「大台中好人好事代表」的殊榮。這一榮譽是對她多年來獻身特殊教育、熱心公益且無私奉獻精神的高度肯定，並彰顯了暨南國際大學教育培養的卓越成果。

暨大副校長兼教務長曾永平表示，劉雅欣校長不僅在教育領域中積極貢獻，更在社區服務方面展現了卓越的領導才能，劉校長的傑出表現，不僅體現了她的專業素養，也凸顯他在暨南國際大學教育研究的實踐成效。劉校長以「以愛為出發，營造『家』」的教育理念，積極推動融合教育，關懷身心障礙學生，並促進健康飲食與環境永續的校園氛圍，同時，她主導的志工服務學習，涵蓋青銀共融、反毒教育等多個領域，並帶領學生參與社區及國際志工活動，展現了對教育事業的深厚熱情。她的獲獎可謂實至名歸。

劉雅欣校長時常提供學校教師、家長及社區民眾有關教育政策及特殊教育議題的資訊。(照片/國立暨南國際大學提供)

獲獎的劉校長表示，從暨大終身學習及人力資源管理碩士班畢業後，隨即又投入暨大教育行政博士班行列，是因為深感教育工作不僅是「專業」，更是「志業」，始終要求自我終身學習與成長，讓自己充滿著活力、希望、信心與愛。而暨大碩博班的學習經歷，提供給她在教育實踐上寶貴的支持與養分，從而擁有了較大的能量，長期投入推動融合教育，致力讓特教班學生參與全校性活動、跨科師資支援特教課程，並促進普特學生一起服務學習。

劉雅欣進一步指出，她時常提供學校教師、家長及社區民眾有關教育政策及特殊教育議題的資訊，一方面服務學生與社會，另一方面也是藉此自我學習和成長。她相信，只有看到需求、重視需求、並且發自內心地有所行動，就能真正實現教育理想，也期許自己能不斷提升專業，持續在教育領域中作出貢獻。她強調，「教育工作需要在學校內外持續協作與實踐，這是使命，更是責任」，從特殊教育教學現場或是教育夥伴的眼中看到閃爍的亮光時，便是看到自己教育正向與創意的成效，而這亦是我樂此不疲的動力，我以身為教師為教育爭光，更以能為學生樹立主動求知的典範為榮。

劉校長以「以愛為出發，營造『家』」的教育理念，積極推動融合教育，關懷身心障礙學生，並促進健康飲食與環境永續的校園氛圍。(照片/國立暨南國際大學提供)

暨大校長武東星表示，劉雅欣校長難能可貴的榮獲大台中好人好事代表的殊榮，源於她對教育事業的熱愛和對社會的責任感，獲獎不但是她個人長期貢獻在特殊教育領域的用心與努力獲得社會肯定，更是母校暨南國際大學在培養教育專業人才方面的卓越成果。她的工作不僅限於學校，她的服務涵蓋了家庭、社區及社會的各個方面。她以實際行動詮釋了何謂「大台中好人好事代表」，並以她的奉獻精神和堅持，為我們的社會樹立了值得學習的榜樣。