LIFT臺北市台北法國實驗教育機構永春高中校區於9月2日啟動，由臺北市蔣萬安市長及法國在台協會龍燁主任（Franck Paris）共同主持啟用儀式，與教育局陳素慧副局長、LIFT校長Anthony Belin、永春高中林春煌校長及CCIFT法國工商會Stephane Peden執行長等人一同見證LIFT永春校區的成立。永春高中與LIFT結合，是文化的碰撞及知識的交融，為臺法交流激盪出新的火花，樹立臺北市推動國際教育及實驗教育新里程碑。

LIFT台北法國教育機構是國內第一所由外籍家長發起的非學校型態實驗教育機構，於111年5月正式核准立案，強調使用法、英、中三種語言的融合教育，結合臺法文化的優勢，將兩種文化融合在一起，以實驗教育機構形式提供在地及外籍學生多語言課程及多元的教育環境，於原有國小使用校區（設於瑠公國中）基礎上，與永春高中合作增設中學校區，並於113年度開始招收國中階段學生。

LIFT台北法國教育機構是國內第一所由外籍家長發起的非學校型態實驗教育機構。(照片/臺北市政府教育局提供)

永春高中與LIFT合作範圍包含語言學習、教學教材、課外活動、文化活動、圖書資源及場地空間等各層面，永春高中提供場地租借及共享活動空間，LIFT則提供專業法語師資，協助永春開設基礎及進階法語課程。永春高中也將持續與LIFT研擬合作模式，包含以法語周活動增進永春與LIFT學子互動，並進一步規劃國際教育論壇，邀請LIFT師生及家長參與，提供不一樣的視野。未來LIFT辦理的營隊或課程也有機會讓永春師生參與，以多元管道給予永春學子實際運用法語及文化知識的機會，進而提升學習興趣。

教育局表示，樂見永春高中與LIFT臺北市台北法國實驗教育機構締結合作夥伴關係，將國際交流融於校園日常，增進永春學子國際理解力與包容力。期許未來以永春高中為中心，促進臺北市與法國的國際教育交流。