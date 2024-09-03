國立臺南大學執行教育部第三期大學社會責任實踐計畫「為偏鄉而教－打造七股偏鄉教育補給站3.0」，深耕偏鄉教育多年，以解決偏鄉學童學力及特殊學習需求為目標。今年，為進一步強化大學生社會情緒教育，系統化培育未來偏鄉教育的儲備師資，南大USR計畫與「社團法人臺南市杏璞身心健康關懷協會」簽署合作意向書，攜手推動情緒教育融入教學，並拓展偏鄉教育資源。

簽署儀式由南大USR計畫主持人歐陽誾教務長與杏璞關懷協會理事長林茂生共同代表，雙方就偏鄉教育環境及校園情緒教育進行了深入討論。未來，將合作規劃國小低年級及中高年級的情緒教育融入教學之實作研習營，並計畫開設微學分課程，以提升大學生在相關領域的能力，同時推廣城鄉校園的情緒教育。雙方期待在此基礎上持續建立穩固的合作關係，培育具多元能力的未來師資。

南大與杏璞協會簽署合作意向書攜手推動情緒教育融入教學。(照片/國立臺南大學提供)

杏璞協會林茂生理事長表示，政府推動的「健康台灣推動委員會」致力於促進全民健康生活及健康永續發展。因此，協會希望以校園為起點，透過教育與社會化，推動社會情緒學習。

南大教務長歐陽誾基於多年致力於偏鄉教育的經驗指出，偏鄉學生目前面臨注意力不集中、過動及缺乏學習動機等心理挑戰，這些問題如未能妥善處理，將直接影響學習成效。此次與杏樸協會的合作，將以改善學生特殊學習問題和促進自我探索為核心，提升學力表現。

臺南大學計畫深化大學人才培育，建立師資生自主學習社群，並將情緒教育融入課程設計，發展兼顧智商與情商的教學模式，改善偏鄉學校因師資不足而在心理輔導和生涯規劃等方面面臨的困難。雙方期待未來持續攜手合作，為偏鄉教育注入更多活力，打造更具支持性的學習環境。