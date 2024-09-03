聖約翰科技大學校牧室及降臨堂舉辦為期6週的兒童小太陽生活成長營，在炎熱的夏季裡，為孩子們帶來一段充實且難忘的成長旅程。營會活動不僅幫助孩子們完成暑期作業，還提供多樣化的特色課程，提升孩子們的品格、自信和創意，不僅玩得開心，也學習到寶貴的實踐經驗。

校牧室吳興祥校牧指出，成長營期間除了寫暑假作業，還為孩子們精心設計各項的活動。烘焙課上，孩子們親手製作香蕉巧克力派、葡式蛋撻和馬林糖，不僅體驗到製作甜點的樂趣，也讓他們學會了專注和耐心。這次成長營還特別安排拳擊體驗課，由曾榮獲全國青年盃散打錦標賽56公斤冠軍的畢業校友陳柏穎擔任講師，從拳擊的體驗中，帶出平靜的心態、自制力和面對挑戰的勇氣。手作課程則激發孩子們的創造力，他們使用紙黏土製作獨特的父親節賀卡，展示自己精巧的手工藝。除了技能的培養，營會還重視孩子們內在品格的建設。在聖經故事環節中，老師通過生動的故事講述和戲劇表演，將聖經中的智慧與道理傳達給孩子們。這些故事不僅教會孩子們信心與愛，還幫助他們形成面對生活挑戰的積極態度。

在烘焙課上，孩子們透過製作並分享美食，體驗到互動的溫暖。(照片/聖約翰科技大學提供)

營會的高潮部分是結業式，今年的結業式別具一格、引人注目，不僅是每年的傳統活動，更加入創新的元素，孩子們不僅參與表演，還擔任接待、帶位、協助頒獎及主持等多項角色，這一安排讓孩子們在課業之外，獲得寶貴的實踐經驗，也讓他們學習與人互動的技巧。

「我們希望小朋友們能夠發現他們生命中的閃亮點，他們本身就是上帝創造的美好寶藏。」吳校牧指出，小太陽結業式頒發【全勤獎】、【飛躍進步獎】和【小天使獎】等獎項，表揚在營會中表現優異的孩子們。由於每一位孩子都值得被肯定，每一位孩子都是我們的小太陽，因此，所有參與的小朋友都獲得【小太陽獎】。學校大家長唐彥博校長也親自蒞臨成果發表會，擔任開場致詞及為孩子們的成長頒獎，他的出席不僅為營會增添光彩，孩子們也很開心從校長手中接到獎狀。

孩子們從唐彥博校長（中）手中接到獎狀，都覺得非常的開心。(照片/聖約翰科技大學提供)

吳興祥說，儘管6週的相處時間短暫，但這段時間讓營會輔導老師們學到重要的課題，與孩子們的互動不僅僅是教育，更是溝通和陪伴。透過討論和肯定，孩子們感受到被重視和被愛，同時，這也是老師們的成長機會，他們在與孩子們的互動中學習新的溝通方式和教育觀念。此次成長營不僅讓孩子們收穫滿滿，也讓3位帶領老師們在暑期中獲得寶貴的工作經驗和品格成長，一個活動實現了雙贏，既讓孩子們受益，也讓老師們有所提升。

成長營引導小朋友發現生命中的閃亮點，也學習到很多寶貴的實踐經驗。(照片/聖約翰科技大學提供)

校牧室曾立同學生輔導說，結業式的圓滿落幕讓我們充滿感恩，感謝每一位家長的支持和陪伴，使孩子們在這段成長旅程中獲得了珍貴的經歷。未來，小太陽生活成長營將繼續努力更新與進步，期待更多孩子們在這裡發現生命中的閃亮點。