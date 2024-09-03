2024第二十屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」圓滿落幕，龍華科技大學電子工程系學生團隊表現優異，五專部學子勇奪高中職組「古典迷宮鼠」及「競速自走車」雙料第一，大學部學子也榮獲大專組「競速自走車」第二名及第三名，總計獲得2金1銀1銅佳績，成果豐碩，充分展現該校師生團隊在電腦鼠及機器人設計研發領域的雄厚實力。

由教育部主辦、龍華科大承辦的第二十屆電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽，區分「古典迷宮鼠」、「競速自走車」及「線迷宮鼠」三項競賽項目，共有來自24所技專校院及高中職的85支隊伍參賽，展現全國學子對機器人技術的高度熱情與專業實力。

國際競賽包含「古典迷宮鼠」、「競速自走車」兩個項目，特別邀請到來自日本的選手宮都宮正和先生、新加坡的黃明吉先生與邱忠有先生，以及來自越南峴港大學的7位師生共同參與競技盛宴，增強了國際交流的深度與廣度。這些國際選手的加入，不僅提升了競賽的專業水準，也促進了不同文化背景下技術與創意的碰撞。

龍華科大電子系五專部學子榮獲高中職組「古典迷宮鼠」第一名。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大學生團隊在此次競賽中表現尤為突出，電子系蘇景暉老師帶領五專學生張鈞凱、陳羽暄及張乙藩，榮獲高中職組「古典迷宮鼠」及「競速自走車」兩項競賽的第一名，為校爭光。蘇景暉所帶領的另一團隊陳奕翔、林芸岑同學，則榮獲大專組「競速自走車」第二名；此外，由電子系林賢聖老師帶領陳昕隆、王昱文同學，同樣在大專組「競速自走車」項目奪得第三名。這些優異成績，充分展現龍華師生在機器人領域的卓越實力。

龍華科大學子榮獲大專組「競速自走車」第二名、第三名佳績。(照片/龍華科技大學提供)

競賽裁判長、龍華科大電子系陳宏任教授，特別感謝所有參賽選手和指導老師熱情參與。陳宏任指出，電腦鼠作為競賽的核心，結合了微電腦技術、感測器技術及自給動力系統，其具備記憶和分析能力，能夠根據周遭環境快速做出反應，並且依靠內建的演算法進行路徑規劃。因此，電腦鼠不僅僅是一個單純的電子裝置，它更是人工智慧技術的具體體現，實現了硬體與軟體、理論與實作的完美結合。這種高階的技術挑戰，使得電腦鼠競賽成為培養學生人工智慧實作能力的重要平台，也因此被許多人視為具有人工智慧的小型機器人。

龍華科大校長葛自祥強調，電腦鼠與智慧輪型機器人的實作競賽所需的專業技能，涵蓋電子硬體設計、軟體程式開發及人工智慧應用，這些技能在現今電子產業中具有廣泛應用潛力。對於參賽學生來說，這些經驗不僅能夠豐富其履歷，也大幅提高未來進入職場的競爭力，例如擔任硬體工程師、軟體程式設計工程師、IC設計工程師、韌體測試工程師、系統整合分析工程師、模組化系統設計工程師、人工智慧領域相關工程師等都非常有幫助。

近年來台灣在全國性機器人競賽及國際邀請賽中屢創佳績，得益於跨校策略聯盟的合作，以及對機器人課程與活動的積極推廣。對於高中職學生而言，參加此類競賽更是提升大學甄試成績的一大助力，這些競賽不僅有助於精進學子的技術能力，也為科大畢業生提供扎實的實務技能，培育出符合產業需求的優秀人才。