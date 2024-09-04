一位演員需要花多久的時間才能等到一個好的機會、好的作品或是被導演發覺？9月4日夢想淘心室【曉宇宙~曉曉問大大】特別邀請到金鐘獎最佳女配角楊潔玫來到節目中，分享從15歲出道成為女主角演出再到為人師表的斜槓人生的故事。

畢業於國光藝校的楊潔玫，15歲出道便主演陳坤厚導演的「小爸爸的天空」，初次登上大銀幕就擔綱女主角，挑戰單親媽媽唐蜜一角，20歲以「貞女烈女豪女」獲得第37屆金鐘獎最佳女配角獎的殊榮。對工作一項保持熱愛的楊潔玫認為，演戲可以在短時間內體驗多種截然不同的人生，並且了解到每一個角色在不同階段的心境，對她而言是一件快樂的事，即使遇到了挫折，仍以樂觀的心情去面對。除了演員的工作之外，潔玫也嘗試過服飾業、戲劇指導、演員造型、唱片造型等等，疫情期間更選擇攻讀研究所，目前在世新大學教表演、選角指導、口語表達及服裝造型。

如何口語表達是人際關係中時常要面對的問題，楊潔玫透露，特別對於正在找工作需要面試的新鮮人，除了把自己打扮的乾淨為首要條件之外，其次就是「自信」，在面談的過程中要對自己的能力與說出口的話有自信，且表達清楚，千萬不要把話含在嘴裡，不自信是扣分的關鍵，所以在表現自我時，可以先練習把話說清楚，漸漸的建立自己的信心。

節目當中楊潔玫也分享到，在面對工作生活不順遂時，可以思考適時的調整自己的步伐及時間，轉換思考的方向跟觀點，就會有很不一樣的改變。例如，總認為上班時會有很多不開心的情緒，覺得非常疲憊，休息時間不夠等，此時換一個角度想，自己是不是工作上有所收穫成長，讓學習的同時所帶來的疲憊，得到適當的調整。當整體觀點改變時，很多問題及煩悶的心境也會有所改善。

楊潔玫表示，挫折會不斷發生在我們的周遭，應該去思考如何解決，而不是停滯不前，面對生活保持著樂觀的態度，把開心的事無限的放大，讓自己保持最佳狀態。想聽更多潔玫年輕時的八卦趣事與快樂的秘訣嗎？歡迎收聽本集的《曉宇宙~曉曉問大大》，我們與你一探究竟！

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