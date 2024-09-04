臺灣被海洋四面環繞，擁有著豐富的海洋資源與多樣的地形與生態環境，為發展海洋得天獨厚，及推動海洋保育資源教育，進而精進整合中央及地方政府資源，行政院自109年起繼推動「向海致敬」政策，以「淨海、知海、近海、進海」為政策主要目標。

教育部部屬社教機構，位於臺灣北部基隆的國立海洋科技博物館，是結合海洋教育與科技發展的領航國家博物館；位於南部屏東的國立海洋生物博物館，是海洋教育、研究領域、生物展示等國際級首屈一指的博物館；國立自然科學博物館座落於臺灣中部北區，是以自然科學結合研究展示與蒐藏典藏為首的科學博物館。國立自然科學博物館為致力推動海洋保育新知，於112年向海洋委員會海洋保育署申請成立「中臺灣海洋保育教育中心」，並於日前正式成為臺灣第三處海洋保育教育中心。

國立自然科學博物館「中臺灣海洋保育教育中心」揭牌現場人員導覽解說。(照片/教育部提供)

教育部林常務次長騰蛟今出席揭牌儀式表示，教育部致力於落實海洋教育，鼓勵部屬社教館所因應特色區域推廣發展，並健全海洋教育推動機制及海洋基本素養。海洋委員會海洋保育署與中部以自然科學為首的國立自然科學博物館合作成立「中臺灣海洋保育教育中心」，共同創建推廣中臺灣地區海保永續共生的理念，提供在地民眾更瞭解海洋新知的學習場域，教育部樂觀其成。

教育部林騰蛟常務次長、臺中市政府鄭照新副市長參觀國立自然科學博物館「中臺灣海洋保育教育中心」。(照片/教育部提供)

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，本館致力推動海洋教育，生物學組姚秋如博士長年投身鯨豚研究，將擔任中臺灣海洋保育教育中心「海洋長」。「中臺灣海洋保育教育中心」在海保署支持與指導之下，將關注中部海洋環境，提高大眾對海洋生物所面臨威脅的認識，持續致力中部海洋的海豚保育工作，培養觀眾成為公民科學家。

教育部相信在國立自然科學博物館長期努力耕耘及海洋委員會海洋保育署的專業支持指導下，必能在「中臺灣海洋保育教育中心」提供豐富的海洋科學知識，建立優良展示及科教場域，提高國人對於海洋保育的認知，讓海洋科學走進大眾的視野，使得人人都能成為海洋環境的守護者之一。

更多海洋推廣資訊歡迎至教育部全球資訊網(https://www.edu.tw/Default.aspx)，以及國立自然科學博物館官網 (https://www.nmns.edu.tw/ch/)查詢。