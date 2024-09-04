因應AI科技發展，除成立大學AI學程聯盟外，為讓教育向下扎根，新北市113學年度正式攜手科技巨頭微軟及全國40所大專校院及高中職，首創全國跨學習階段的AI大聯盟，藉由從國中小初級的AI體驗到高中職提升至資訊安全、雲端計算、大數據應用、演算法、感統認知及應用層面的專業技能，全面培育新北學子的人工智慧素養。

教育局表示，臺灣半導體產業發展佔全球性優勢，因此人才培育在整體產業生態系中更顯重要。新北市於2022年起開始鏈結民間企業及大專校院資源，在泰山高中成立人工智慧教育推動基地，同時透過16所職探中心及11間科技中心辦理AI體驗課程，繪製從國小至高中職12年一貫科技學習體系的未來學校藍圖，將科技教育往下扎根；2023年4月起陸續發表國高中「新北AI微課程讀本」及全國第1本網路數位Gemini AI教學手冊；2024年設立2所AI+科技示範高中分別為錦和高中及樟樹國際實中，並在北大、三民、石碇、樹林、清水及樟樹國際實中等6校成立AI+科技實驗班，規劃數位融入領域教學示例及國小資訊教材。

2024年新北正式攜手臺灣微軟公司、國際行為認知發展教育協會及國立臺灣師範大學，邀集來自全國40個高中職及大專院校合作成立AI大聯盟，首波培訓「AI與Cybersecurity數位技能」於亞東科大辦理，從培育種子教師賦能開始，特別邀請來自教育部苗圃計畫設計思考臺北商業大學、東海大學及大同大學的認證教授，帶領參與教師深入討論科技融入教學，同時參觀微軟公司以提升數位素養及運用AI創造更高產值。下一階段，大聯盟將全面啟動高中職及國中小課程，鼓勵參加競賽、測驗和認證，提升AI數位技能，培育臺灣數位品德人才。

國際行為認知發展教育協會副理事長葉國良分享，大聯盟公益計畫重點關注女性、非資訊領域、偏鄉等數位科技相對弱勢的師生，希望由大專帶領技高師生強化跨領域AI應用的教學和專業。參與學校泰山高中主任呂昇翰也回饋，開學後在高三開設每週2節的半導體彈性課程，有助於提升技職生對半導體原理與產業發展趨勢的認識。

樟樹國際實中資訊科學生林鶴翔提及，參加新北市Smart-AI程式設計人才培育計畫，從Python到 Apcs程式導入人工智慧，讓他探索到資訊課本以外的科技知識。藉由技職AI跨科體驗，促進資訊科、流行服飾科及多媒體動畫科的合作交流，嘗試運用科技在不同領域中發想創新，並將所學與日常生活情境作結合，激發對工業類相關產業的研發興趣，也幫助他在新北市專題實作競賽獲得佳績。

新北市國中生參加職業試探暑假育樂營，體驗AI人臉辨識課程。(照片/新北市政府教育局提供)

數位時代的浪潮下，新北市本學年度推動新科技人才1+3+4整合政策，透過1本領先全國的AI科技教育白皮書，打造教育願景。橫跨產業、大學及全市高中職及國中小教育階段3個領域，以智慧校園、數據辦學、適性學習及科技創新4大面向推動首倡數位品德的AI教育人才養成計畫，培養同時具備AI技術及數位素養的世界頂尖人才。