台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）與崑山科大共同舉辦的【2024華文公關論壇】下午場次聚焦AI技術與公關操作的結合，專題演講內容從公關科技地圖、AI創意發想、影像辨識技術到網紅行銷等，提出兼具創新與玩味性的新穎觀點。

【2024華文公關論壇】下半場主題為「在AI浪潮下：公關產業的科技應用與趨勢」，引言人為TIPRA榮譽理事長郭慶輝，為大家介紹PRTech Landscape公關科技地圖概念的源起與意義，帶現場師生一窺公關產業的現況與發展面貌。隨著越來越多人關注AI趨勢，科技地圖的名單還會持續更新，加入更多的公關夥伴。

彼威公關傳訊總監徐其揚分享AI科技運用，可運用在公關策略的概念發想。（圖片/TIPRA國際公關協會提供）

彼威公關傳訊總監徐其揚分享AI科技在公關的創新運用，點出品牌很難只透過文字向客戶解釋複雜的概念，但藉由對AI下達指定生成圖片，可提供更易於理解的視覺呈現、概念延伸、創意發想等。此外，運用AI技術在市場調查蒐集資料，能獲得不帶偏見的中性觀點，如此人性化的互動就像是虛擬同事。

典通總經理楊雅惠透過「影片辨識技術」找到目標受眾。（圖片/TIPRA國際公關協會提供）

典通總經理楊雅惠提出創新工具「ConPer影像識別技術」，可透過臉部特徵掃描，觀察顧客的消費習慣，協助品牌找出目標受眾，完成個人化精準溝通，讓菜鳥店員也能迅速了解顧客的需求偏好。

AsiaKOL亞洲達人通行銷總監蔡武諺以網紅行銷分享AI科技運用。（圖片/TIPRA國際公關協會提供）

AsiaKOL亞洲達人通行銷總監蔡武諺，將網紅策略與AI技術結合，例如企業需要找到符合品牌形象的網紅協助宣傳，即可善用「AI網紅搜尋引擎」工具，找到合適的網紅推廣產品；或是透過「網紅聲譽評估器」，避開負面網紅行銷的可能。另一項觀察則是社群趨勢，從以前的Instagram、TIKTOK，轉向Thread與小紅書，成為網紅行銷的新戰場。

樂高渥克創辦人吳冠波請講師給予學生一些建議。（圖片/TIPRA國際公關協會提供）

本場座談主持人為樂高渥克創辦人吳冠波，請講師提供一些建議給現場學生。彼威公關傳訊總監徐其揚建議，學生跟業界存在認知落差，這點會更加體現在出社會之後，在利用AI汲取知識的過程，要注意AI思維仍少了一些情感的部分。

典通總經理楊雅惠認為，多做比多學重要，實質的觀察力跟問題意識，最終還是無法被AI取代，應該在日常中的多方觀察培養敏銳度。針對還在思考未來志向的同學，AsiaKOL亞洲達人通行銷總監蔡武諺建議從興趣出發，可以到有興趣的機構單位實習，AI方面的小提醒則是，信件回覆不應過度依賴ChatGPT。

其他關於目前最紅的議題ESG部分，戰國策集團品牌長黃采緹帶來案例分享並進一步表示，有意把ESG做好的品牌，需要透過的故事力、創意去推廣永續專案，才能有效地為社會與所有利害關係人創造價值，而這些行動也能為品牌更加永續且更受到關注。

華文公關論壇開始之初，定位在產學交流，由TIPRA和國內六大知名傳播、公廣科系合作，每年和一所大學聯合主辦公關論壇，連結產業和學術的知識和資源，共創產業的豐沛的動能。這個場次是繼世新、輔大、文化之後，第一次移師南台灣和崑山科大一起主辦的場次。