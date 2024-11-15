佛光大學佛教經典系列清唱劇的創作，又再度跨出新階段。繼去年以「華嚴經－善財童子的成佛之道」為題的第一部華嚴經清唱劇之創作後，第二部有關華嚴經的清唱劇，12月6日即將隆重登場，將以「阿蘭若處見蓮華」為名，假台北市中山堂正式首演。今年佛大與OPENTIX兩廳院文化生活售票系統售票合作，歡迎有興趣民眾踴躍購票響應。

此清唱劇之所以以「阿蘭若處見蓮華」為名，代表全劇的主軸就像「在一個靜謐的森林之中，一朵智慧的蓮花綻放，這朵蓮花開啟了覺悟的聲音，並讓這聲音響徹宇宙」一般，映現了整個華藏莊嚴的世界。以此，讓這部清唱劇成為莊嚴佛陀境界的引言人。

佛光大學校長趙涵㨗表示，在他初掌佛光大學校務時，就能聽到這樣一種既可以發揚星雲大師創校精神，又可以展現佛光大學創新精神與人文關懷理念的創作與展演，格外感到高興。對於這樣一種具有開創性的作為，也是他未來工作的重點，他一定會持續支持這樣的工作。

佛光大學佛教學院院長郭朝順進行該據基本創作構想，他表示，這部清唱劇和去年第一部創作的最大不同，在於這一部清唱劇的劇本歌詞，主要都是從經文中擷取。

佛光大學創意與科技學院謝元富院長表示，從法華經清唱劇開始，這已經是第四部創作，佛光大學本著星雲大師人間佛教的精神，願意以創造性的新嘗試，來詮釋佛教經典的智慧，這也是佛光大學本於取之於社會，服務於社會，讓社會能夠沐浴於佛陀智慧之海的宏願。也因此，還期盼能夠有更多各界的朋友能夠一起來共襄盛舉，參與這部清唱劇的首演活動。佛光大學也一定會本於這個宏願，繼續努力創作，以回饋於十方大眾。

據本清唱劇的作曲家劉靜江表示，這部作品同樣通過管弦樂與合唱的形式來表現這樣一個宏大的主題。在這部劇中，管弦樂與合唱部分的創作，某種程度轉化運用了梵唄的旋律，也運用了咒語和佛典常見的樂器。以音樂來詮釋文本故事，以人聲來唱頌，讓佛教經典故事能以另類的方式被閱讀、被理解，也讓佛教思想中的深刻智慧與詩意，能繼續感動大眾，這個世界也才能夠不斷朝向更美好的方向發展，這才是這部創作的最終目的。