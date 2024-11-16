由台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）與崑山科大共同協辦的【2024華文公關論壇】進入第二場次，轉向與產業的對話，探究公關在提升企業聲譽及永續發展策略中的關鍵角色，並促進企業與品牌的商業媒合機會。

第二場次由亞洲指標、TIPRA理事長黎榮章作為開場，分享AI趨勢下如何透過ESG數據推進公關策略，藉由金融、食品和化工產業的案例分析，可獲得三項觀察結果，一是調查環境、社會與治理不同指標在社群上的影響力；二是分析企業與利害關係人的認知差距；三是聲譽管理的重點，危機預防更勝於永續宣傳，證明數據能為企業公關提供新解方。

驊采整合行銷總經理司沛涵指出，生態旅遊的溝通對象，已從特定對象擴及全體民眾。（圖片/TIPRA國際公關協會提供）

驊采整合行銷總經理司沛涵以雲嘉南生態旅遊為例，指出行銷策略從過去同溫層的活動，到近三年已轉向觀光普及化，溝通對象不再僅限於鳥友與相關社團，而是面對所有民眾，將生態環境教育觸及更多利害關係人。

樂高渥克執行長郭慶輝認為，企業執行ESG必須找到與社會大眾的連結性。（圖片/TIPRA國際公關協會提供）

樂高渥克執行長郭慶輝重新梳理ESG的公關概念，提出永續行動需要找到「連結性」，比如馬拉松活動，近年發現很多人壽保險公司在響應，當中的連結性就是「健康議題」；另外一個案例是電信業者，一直以來做淨灘無人知曉，直到在偏鄉地區架設網路，將本業與大眾結合，才開始吸引更多人關注。因此永續行動若能與本業相關，更有機會與社會產生連結，是公關策略很重要的一環。

戰國策品牌長黃采媞透過兩大產業的「綠色時尚」與「循環經濟」介紹ESG行銷概念。（圖片/TIPRA國際公關協會提供）

戰國策品牌長黃采媞藉由兩大產業的案例說明ESG行銷，首先是時尚服裝產業實踐「綠色時尚」，用環保永續材質製作婚紗，可帶來名人效應，引起國際品牌的關注；另一案例是協助造紙產業推動「循環經濟」，藉由規劃「紙箱迷宮」的活動，不僅扣合環保回收教育，還能創造話題性，可提升民眾參與意願。透過這些案例證實，只要做好ESG行銷，就有機會吸引國際品牌關注，進而創造更多商機。