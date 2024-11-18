文化大學曉峰學苑學生日前參加由新北市志願服務推廣中心主辦的「青春有你一耆走過」比賽，並以專題計畫「活力銀髮族延緩失能陪伴計畫」獲得評審肯定。該專題以銀髮族、延緩失能與陪伴為核心，透過多元活動，推動學生與長者的深度交流，展現青銀共居的意義。今年暑假曉峰學苑派出兩組團隊參賽，分別榮獲「特色獎」與「入圍獎」，彰顯學生在銀髮族服務中的卓越表現與深切關懷。

文化大學為培育優秀人才並提升學習風氣，選拔優異同學成為曉峰苑生，接受各類培訓課程與活動，建立學習標竿，擴大苑生的社會參與及影響力，並透過開設永續課程、跨領域專題製作及參與校外社會創新議題活動，培養苑生永續素養與解決社會問題能力，並強化領導力，使其成為全方位人才。

曉峰苑生今年參賽團隊被分配至特定的高齡志工團隊進行採訪，並為其製作宣傳影片，學生們在此過程中學習新聞撰寫、影片拍攝與剪輯、以及引導長者使用社群軟體等技能。兩組同學分別深入了解各自的高齡志工團隊，透過與長者們的對話，挖掘出銀髮族成員的故事，並將其轉化為生動的影片作品，展現銀髮族在社會中積極參與與奉獻的精神。

文化大學曉峰學苑參與「青春有你一耆走過」，獲青銀共居計畫獎項肯定。(照片/文化大學提供)

榮獲「特色獎」的團隊成員包括蔡喬綺、陳瑞雯與廖宥婕等，而「入圍獎」團隊成員為連詠卉、王宏瑋與謝依珊等。廖宥婕表示，此次選擇「青銀共居計畫」作為主題，因為文化大學推動學生與長者共居、共學，是全國目前唯一推動青銀共居的大專院校模範，團隊中許多成員也是該計畫的參與者。入住計畫的學生每月僅需支付新台幣3,000元租金，但須提供20小時的服務學習，例如陪伴長者運動、買菜、以及教導使用3C產品等。

透過「青銀共居計畫」推動的「活力銀髮族延緩失能陪伴計畫」，曉峰學苑與陽明老人公寓定期舉辦多元活動，如團康、手作與戶外參訪等，為長者帶來豐富的週末生活。例如，舞蹈系邱湘之同學以音樂與舞蹈活絡長者筋骨；心輔系蔡喬綺同學透過繪畫引導長者表達創意，活動豐富且深受長者喜愛，成為文大青銀共居的亮點之一。

喜愛戶外活動的王宏瑋同學帶領長者進行養生艾草按摩捶手作，並陪伴長者參訪國立臺灣科學教育館及北投溫泉博物館，一同探索科學與歷史奧秘。心輔系的連詠卉同學則透過流體畫創作引導長者發揮創意並鍛鍊腦力；陳瑞雯同學以尪仔標等古早味童玩喚醒長者的童年回憶，並鼓勵長者透過繪畫自由創作。而居住在公寓的廖宥婕同學以流沙畫創作活動增進長者的手眼協調力，讓製作過程中充滿放鬆和減壓的效果。

此次獲獎不僅加深學生對銀髮族議題的理解與關懷，讓團隊更加自信，期望藉此引起社會對超高齡社會所帶來的挑戰與機遇的重視。