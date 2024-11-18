隨著全球化與知識交流的深入，傳統的學習模式出現不少的創新與變革。國立暨南大學攜手與國立台北藝術大學、台北市立大學、國立宜蘭大學共同發起的「SCoT四校聯盟」，這學期正透過「永續遊學：校園共享與跨域實踐」課程，開創全新的學習藍圖，讓學生在四個不同領域特色的大學之間，跨校、跨領域的互動學習，希望給予學生突破自我、激盪創新，企圖打造一個無疆界的大學學習環境。近五十名跨校選修的學生，周末齊聚在南投的暨南大學，實際體驗學習暨大最具特色的戶外探索教育與水域運動課程，培育他們都能具有跨領域的協作能力。

國立暨南國際大學武東星校長表示這樣的創新課程，試圖挑戰一個根深蒂固的問題，就是大學生是否只能在自己校園和系所學習？是否能透過一堂課，實現跨越學校與學科的界線，探索不同領域的知識與經驗？這正是SCoT四校聯盟所要解答的課題，並通過具體的課程設計與教學方式，實現了跨校、跨領域、跨文化的學習新視野，這個嘗試也是暨大這些年來不斷的想方設法並落實的一項教育創新，因此與其他三所大學攜手共同合作。

最具特色的戶外探索教育與水域運動課程，培育他們都能具有跨領域的協作能力。(照片/暨南大學提供)

「永續遊學：校園共享與跨域實踐」課程的理念在於促進學生跨校園、跨領域的互動，通過集中的課程與實地教學，幫助學生了解並體驗不同學校的特色與優勢。學生不僅能深入探索自己學科的知識，還能透過與來自不同背景與專業的同學合作，拓展學習的視野。

這門課程的教學設計融合了線上課程與實地移地教學，並依循以學習者為中心的自主學習模式。課程安排的重點是讓學生通過實際的場景與體驗來加深對永續議題的理解。課程的內容涵蓋了全球永續發展目標（SDGs）、永續藝術與城市規劃、農業與旅遊的淨零策略等多個層面，這些議題不僅涉及環境問題，還延伸至社會與經濟的各個面向，讓學生從多角度接觸當前最為關注的議題。

具有特色的戶外探索教育課程。(照片/暨南大學提供)

這門課從9月11日開課後，學生先參與了一系列線上的課程與討論，學習全球永續議題和SDGs的重要性，並探討如何將這些理論應用到日常生活與未來的職業規劃中。隨後，學生實地走訪四校及其所在地的的社區，進行實地的學習與體驗。其中，學生在北藝大參加了藝術永續論壇，並深入探索臺北市立大學如何在校園內實踐永續規劃；在宜蘭大學，他們將學習永續建築與綠色旅遊的實踐，並親自參與永續社區導覽。

在課程的最後總結階段，學生在暨南大學進行戶外探索教育與水域運動課程，除了在暨大校內的戶外探索教育園區實地體驗外，還把課程拉到日月潭月牙灣進行SUB、獨木舟的實務操作，這不僅是體能上的挑戰，也是對學生跨領域協作能力的一種測試。透過這樣的實踐，不論是藝術領域、教育專業領域、農業背景領域等不同科系的學生，都深入理解並實踐了如何將理論知識轉化為具體的行動，並體會跨校合作與多元知識整合的價值。

國立台北藝術大學副校長林劭仁指出，首開先例的SCoT四校聯盟的創新課程，無論是課程設計、教學方式還是學生的學習體驗，都體現出當代及未來大學教育可能的新方向。它不僅改變了傳統課程的學習邊界，還為學生提供了一個更加開放、包容、創新的學習平台。透過這樣的合作與實踐，學生能夠以更廣闊的視野面對未來的挑戰，並在跨領域、跨校園的互動中，探索更多未知的可能性。

在這一過程中，國立暨南大學扮演著極為關鍵的角色，不僅在課程設計上提供了寶貴的經驗與資源，更在跨校合作的推動中發揮了領導作用。隨著這樣的創新課程理念的逐步實施，SCoT四校聯盟無疑將成為未來大學教育發展的縮影，引領學生走向一個更加開放、自由與充滿無限可能的學習未來。