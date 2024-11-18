為回應中部地區不動產市場快速發展與人才需求，東海大學管理學院正式宣布成立EMBA「不動產經營管理組」，致力於成為中部地區不動產經營管理人才的培育重鎮。同時，東海大學與臺中市不動產開發商業同業公會更簽署合作備忘錄，將共同攜手推動產學合作，以創造產業與教育雙贏。

隨著中部地區不動產市場的蓬勃發展，對於具備專業知識與實務能力的人才需求日益迫切，東海大學將以成為中部地區不動產人才培育重鎮為目標，特地成立EMBA「不動產經營管理組」，培養專業實務兼備人才以回應市場需求，並助力產業升級，(18)日成立記者會，東海校長張國恩、東海管理學院院長王凱立、臺中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄等公會理事長們、以及EMBA主任李成、公事處處長黃兆璽，以及EMBA陳淞屏會長等人皆共同出席見證。未來課程也將特聘實務經驗豐富的業界講師，包含龍寶建設張麗莉董事長、李嘉嬴地政士、龔瑞琦建築師、黃昭閔估價師、首宇文化陳翰基老師等重量級人物，傳授不動產領域的知識與實務經驗，培養具專業競爭力的管理人才，助力中部不動產產業發展。

東海大學與臺中市不動產開發商業同業公會更簽署合作備忘錄，未來將共同攜手推動產學合作，創造產業與教育雙贏。(照片/東海大學提供)

東海大學管理學院院長王凱立說，EMBA「不動產經營管理組」以多元課程設計與實務導向為核心，課程涵蓋經營管理、建築設計、土地開發、估價與財務、不動產法規及永續經營等關鍵領域，課程不僅專注於理論知識的傳授，更注重學員的實務操作能力，期望培養能適應市場變化、具備創新與實戰能力的不動產經營管理菁英。EMBA主任李成指出，管理學院一向注重實務結合學術，成立「不動產經營管理組」是希望能以多元課程與產學合作的模式，打造不動產產業未來的領軍人才，讓同學不僅具備專業素養，更擁有國際視野與實戰經驗。

東海大學校長張國恩表示：「不動產產業是支撐台灣經濟的重要基石，而中部作為台灣不動產發展的核心地區，對高階人才的需求尤為迫切。成立不動產經營管理組將整合學術資源與業界專業，推動人才升級與產業轉型。」張國恩也強調，此次除了成立「不動產經營管理組」，還與「臺中市不動產開發商業同業公會」理事長林正雄簽署合作備忘錄，展現出東海大學在推動中部不動產教育與產業發展上的領導地位，這不僅是學校發展的里程碑，也將為台灣不動產產業升級帶來契機。

(18)日成立記者會，不僅是學校發展的里程碑，也將為台灣不動產產業升級帶來契機。(照片/東海大學提供)

林正雄理事長指出，東海大學與臺中市不動產開發商業同業公會簽署合作備忘錄，象徵雙方展開全方位產學合作的里程碑，林正雄說：「中部地區的不動產市場發展快速，但高階專業人才供應不足。攜手中部各個不動產相關產業公會與東海大學攜手合作，無非是希望透過結合學術資源與產業需求，打造一個長期穩定的人才培育平台，助力中部地區不動產產業的持續發展與創新。」EMBA李成主任也表示，透過深化產學合作，將大大實現教育與產業的共榮，不僅奠定中部堅實的不動產人才庫，也為產業開啟創發改變的可能。