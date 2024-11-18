為強化產學合作鏈結，龍華科技大學教師專業成長大師講座，11月14日邀請台積電先進封裝業務開發處鄒覺倫處長蒞校演講，與龍華師生分享先進封裝相關技術資訊與未來展望，藉由與會交流，增進師生對產業領域的了解，並對企業管理、策略與思維等實務層面有更深入的認識，期能精進師生專業知能，提升學子就業競爭力。

龍華科大行政副校長林如貞致贈感謝狀，感謝鄒覺倫處長蒞校分享交流，精進師生專業知能。(照片/龍華科大提供)

龍華科大行政副校長林如貞介紹講者時，首先代表董事會孫道亨董事長及葛校長，歡迎鄒覺倫處長在忙碌工作中仍願意抽空蒞校與技職學子分享產業發展與個人經驗，並表達崇高的感謝。鄒覺倫處長在先進封裝技術領域，有35年微電子產業經驗，學經歷豐富。泰國中泰電線電纜公司谷穗獨立董事伉儷、理律法律事務所資深顧問王懿融等人都出席聆聽演講。

林副校長指出，台灣是全球聞名的「科技島」，近年隨著美中貿易戰演變為科技戰，先進國家紛紛將半導體視為國家戰略產業，而台積電擁有最先進晶圓製程的技術優勢，不僅是台灣的驕傲，更是兵家必爭之要。龍華科大是一所應用型科技大學，以培養產業所需人才及學生就業為首要目標，致力成為亞洲最佳的電子產業領域實務人才培育大學。

龍華科大教師專業成長大師講座與會人員合影。(照片/龍華科大提供)

為配合國家重點產業發展需要，龍華科大是私立科大第一所獲教育部核准成立半導體工程系，亦是第一所同時具備完整半導體元件類產線教學中心的大學。建置有半導體元件製程中心、半導體材料分析研究中心，以及功率半導體封裝測試類產業環境工廠，培育學生具備半導體產業中游製程與下游封測專業知識與技能。

林副校長並期勉與會學子，台積電近幾年在龍華科大徵才並提供實習機會， 111年畢業學子繼續留在台積電任職的有7位、112年則有13位。今年龍華科大已有18位學生在台積電實習，12月初台積電會在學校舉辦實習說明會，龍華科大提供優質學習環境與豐富資源，希望每個學子都能把握機會，精進自我，發揮所長。

講座中，鄒覺倫處長以「先進封裝技術的展望」為題，簡要分享IC封裝與先進封裝技術演進、CoWoS技術等先進封裝產能，會後並回答師生提問。期望能帶給師生更多的啟發，並幫助龍華學子藉此半導體產業人力需求大爆發的機遇，掌握就業先機，讓自己的夢想實踐。