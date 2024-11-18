2024第二十二屆南方影展於16日在新光影城舉行頒獎典禮及公布得獎名單，今年競賽影片報名件數再創新高，共759件作品，入圍53部作品，最終南方獎等15個獎項的影視作品脫穎而出。主辦單位表示，南方影展歷年來的參賽者多來自兩岸三地。而今年的競爭更加國際化，除了來自緬甸、新加坡、泰國等亞洲國家的優秀導演外，還吸引了來自波蘭、德國、加拿大、瑞士、尼泊爾、捷克、西班牙及澳洲等地的創作者參賽，也表示了南方影展「南方獎－全球華人影片競賽」的國際知名度持續提升。

值得一提的是為今年無法前來臺灣的參賽導演，主辦單位特別規劃了線上直播的頒獎典禮，讓得獎導演都能在線發表得獎感言，並即時播出與觀眾互動，彌補了無法親臨現場領獎的缺憾，卻也打破地理上的限制，讓關心競賽的朋友都能即時向獲獎者道賀，同時也讓決審評審團有更多時間推薦獲獎作品，凸顯作品特色與價值。

臺南市政府文化局謝仕淵出席頒獎典禮擔任頒獎人表示：南方影展多年來不僅成為許多優秀作品的展示平臺，更成為全球華人影像創作者的重要舞臺。臺南市黃市長表示：臺南市因其豐富的歷史底蘊與多元文化氛圍，一直是電影藝術生根的沃土。南方影展的活動內容涵蓋了跨越地域與文化的豐富主題，成為推動臺灣影像文化的重要推手，讓更多人能夠透過影像進行交流，碰撞出創意的火花。

南方首獎《顏色擷取樣本.mov》領獎。(照片/南方影像學會提供)

主辦單位今年特別感謝一路支持的文化部影視及流行音樂產業局、臺南市政府文化局及臺南在地企業；也謝謝決審評審團崔允信、蘇匯宇、黃琇怡、王綺穗的專業評選。最後謝謝支持南方影展的各界朋友，期待明年巡迴放映帶著第22屆入圍及得獎作品與南方影迷的再次相逢，也不要忘記11月17日新光影城將連袂放映兩場得獎影片放映作品，歡迎大家繼續用行動支持南方影展。

從一眾優秀作品脫穎而出之「南方首獎」得主，為香港導演陳卓斯、王紀堯共同執導的《顏色擷取樣本.mov》。兩位導演不介意表現出本來對這題材的困惑，一步一步去探討政治光譜的複雜性，同是抗爭者，背後都可以有著不同的理念，最後回到自身，兩位導演誠實面對自己過去幾年的顏色，令人動容。

「最佳劇情長片」獎項由澳門導演孔慶輝《海鷗來過的房間》獲得，這部作品似很克制、甚至似乎簡約，但有著探討慾望、創作、城市的抑壓等多個層次，最後一爆發就不可收拾，首部長片就隱隱展露出作者風格，很難得。

「最佳紀錄短片」由導演葉奕蕾與李偉盛共同創作的《房間404》榮獲。創作者將攝影機反過來面對自己，辯證社會運動中的創作慾望，真誠地讓觀眾看見名為導演／藝術家內心的自我質疑與斷裂，還有那些無能為力。

「南方新人獎」由窮山惡水電影小組《備忘錄》獲得，評審團認為即使在新冠疫情封閉的空間限制下，影片仍成熟巧妙地結合窗外街鄰的抗爭事件與疫情期間的網路短影音，以小素材創造極為流暢的大事件與影片視野。

「評審團特別獎」得主為朱建安導演的作品《公鹿》。在寫實的基底下描繪少見的角色及場景設定，在極短的篇幅中，用精彩的鏡頭語言闡述一名父親乃至雄性的失落，命題簡單精確，在封閉的鹿場和廣闊的河岸的對比下，讓全片更有影像及敘事外的詩意。