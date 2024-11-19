2024世界棒球12強賽台灣殺進四強，雖然敗給日本但不影響台日友誼，近日國立高雄科技大學第一校區的詩文之道又再成話題，重新勾起多年前的台日情誼。高科大應用日語系主任洪心怡表示，當(2012)年高科大歷經一番努力接受了日本「國民未來出版社」主辦徵選的詩文篆刻石碑，捐贈給高科大永久典藏，紀念2011年日本311大地震後舉國感念台灣義無反顧的援助。洪心怡指出，日本企業對於回饋不遺餘力，高科大自2021年起接受家飾品牌NITORI旗下「似鳥國際獎學財團」捐贈獎學金，每年60萬元的獎學金，也在今年提高至100萬元。

2012年日方捐贈給高科大典藏的詩文石碑一共286件，形式包含了日本傳統藝術之短歌、俳句、川柳及書法等內容。新生不熟悉校園歷史，也就慢慢衍生出一些都市傳說，但事實上高科大「詩文之道」誕生的背後卻是暖心的台日友好故事。(照片/國立高雄科技大學提供)

文學之道收藏的石碑一共286件，當時由日本「国民 みらい 出版社」(國民未來出版社)自日本全國徵得五千多件詩文作品，最後選出147位作家共286件作品，篆刻於石碑上，形式包含了日本傳統藝術之短歌、俳句、川柳及書法等內容。有感於311大地震災後台灣第一時間即募集了180多億元的捐款，對日本表達關懷與支持，因此才有了這一次的徵件活動，最後跨海捐贈給高科大永久典藏。當年參與揭幕活動的應日系副教授黃愛玲表示，日本人在逐漸高齡接近退休之後，會慢慢開發一些興趣，詩文創作即是其中一個常見的活動。石碑安置後，迄今仍有多位詩文藝術家以個人或組團方式前來高科大參訪。

至今已過12年，詩文之道近期又再次於社群平台上成為話題焦點，也再次喚起台日之間長遠的友好交流歷史，近年高科大學生與日本方面在獎學金的捐贈、交換學生、雙聯學位、學生實習、地方創生等各種議題上的合作熱絡，也積極利用台日聯盟的平台創造合作機會，類似「似鳥國際獎學財團」捐贈獎學金也的確為高科大應日系學生提供非常豐沛的支持。今(2024)年暑假包含模具系、航管系、營建系、養殖系等一共9名學生，也前往日本信州、千葉、高知等大學參與交流工作坊進行大約2週的蹲點計畫，與日本同學合作地方創生實踐提案。