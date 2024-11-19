佛光大學以人文教育精神為根基，致力於推動全人教育，培養學生的綜合素養與全球視野。學校擁有高品質的師資團隊，提供學生優質的學習環境，並在學術與研究領域不斷精進。特別是在科學研究方面，教授們取得亮眼的成績，根據AD科學指標（AD Scientific Index），今年佛光大學的H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學前50%，論文引用次數也名列全國大學近30%，充分展現學校的學術實力與研究影響力。

佛光大學在學術研究上表現卓越，前五位頂尖科學家名單中，以校長趙涵㨗領軍第一，展現其作為國內外頂尖科學家的領導地位。此外，心理學系更是表現突出，上榜教授占據四席，包含現任心理學系系主任周蔚倫教授、黃智偉教授，以及歷任心理學系系主任等重量級學者。這些成就不僅彰顯佛光大學在心理學研究上的深厚實力，反映教師們在學術研究上的投入，也彰顯學校辦學的認真與用心。

佛光大學在學術研究上表現卓越，前五位頂尖科學家名單中，以校長趙涵㨗領軍第一，展現其作為國內外頂尖科學家的領導地位。(照片/佛光大學提供)

佛光大學在學術研究領域再創佳績，展現學校在多元發展與國際影響力方面的持續努力。黃智偉教授在醫療與健康科學及神經科學領域中獨樹一幟，尤其在神經科學領域，黃教授的相關論文H指數屬於台灣前30%，凸顯其在學術界的重要地位。

其中，黃教授於2011年發表在《Journal of Clinical Psychology》期刊上的研究，探討壓力、憂鬱及其交互作用對心率、皮膚電導、手指溫度和呼吸頻率的影響。該研究深入分析了這些生理反應如何受到交感神經與副交感神經作用的調控，並且對心率百分比（PHR）、皮膚電導百分比（PSC）、手指溫度百分比（PTEMP）和呼吸頻率百分比（PRESPR）等生理指標產生影響。此論文已至今被國際學界引用達953次，顯示其在全球學術界的重要性與影響力。

心理學系主任周蔚倫教授與學生蔡旻惠於2016年發表於《Consciousness and Cognition》期刊的研究，探討冥想訓練對注意力定向與執行控制的影響，該論文已被國際引用290次，深入分析專注性注意（FA）與開放性監控（OM）兩種冥想技能如何促進執行控制和注意力功能，為心理學與神經科學領域提供重要貢獻。

此外，佛大校長趙涵㨗憑藉其深厚的電機工程專業研究，H指數（H-Index）位居世界前3%，相當頂尖，別具世界影響力。未來他也將積極推動AI概念融入教育，多元的跨域課程設計，助力佛光大學在AI人工智慧領域接軌國際，相信能為校園轉型帶來深遠而積極的影響。

在佛光大學轉型之際，將秉持提供學生優質的學習與研究環境，持續優化課程設計與資源分配，為學生打造兼具學術深度與實務技能的教育。學校以培養具有國際競爭力的學生為目標，透過創新與務實並行的辦學策略，持續提升整體學術水平與全球影響力。