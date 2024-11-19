靜宜大學新生盃籃球、羽球 、桌球及排球等賽事，如火如荼於校園展開，熱鬧非凡！新任體育室主任蕭玉琴表示，靜宜大學的體育場館及健身中心等軟硬體設備齊全，藉由球類等競技賽事舉行，鼓勵學生使用各運動場館設施進而養成運動好習慣；培養團隊凝聚力，未來畢業走出校園也能持續運動維持身心健康。

靜宜體育場館及健身中心等軟硬體設備齊全，藉由球類等競技賽事舉行，鼓勵學生養成運動好習慣。(照片/靜宜大學提供)

蕭玉琴指出，該校新生盃賽事行之有年，第一學期舉辦各類新生盃球賽、第二學期則是系際盃球賽；希望學生透過賽事多元接觸體驗，也增進同系學生不分年級的情誼交流，並能跨系互動聯誼。今年賽事的另一特色是，系所主任及師長積極陪伴與參與，在場邊賣力應援；全場熱情的加油氛圍，有助凝聚團隊精神，也提升師生的默契與情感。

靜宜新生盃賽事行之有年，第一學期舉辦各類新生盃球賽、第二學期則是系際盃球賽。(照片/靜宜大學提供)

全程陪伴學生參與競賽的資工系主任劉志俊說，該系學生不僅在程式與科技領域展現智慧與創意，更在運動場上揮灑汗水、熱血沸騰的發揮非凡實力，充分展現團隊合作精神；並以行動詮釋拚搏與榮耀的真諦，精彩傑出表現令人讚嘆！

「榮譽」從團隊開始，「團隊」從傳球開始！觀光系主任岑淑筱表示，新生盃球賽是大一生活重要的一環，來自四面八方的選手各展所長、團隊合作。賽局中有策略佈局、有整裝應變、有臨場反應、有堅持到底。「大我」當前，「小我」相挺，不只是「A咖」選手，期待是「A+」團隊，也能在彼此競爭中，學習他人之長。

靜宜大學新生盃賽事如火如荼，各系所師長踴躍參與，共同提升校園運動風氣！(照片/靜宜大學提供)

會計系主任許月瑜指出，排球運動需要絕對的練習與專注，及極佳的默契與配合度；這與會計學習及審計查核所需的特質相同！看到球員在運動場上揮灑汗水、奮力救球，為團隊榮耀而努力，令人十分感動；這也印證靜宜會計系「動靜皆宜」，學生個個允文允武！

靜宜校方希望透過新生盃賽事，培養團隊凝聚力，學生未來畢業走出校園，也能持續運動維持身心健康。(照片/靜宜大學提供)

參與新生盃籃球比賽，社工系一年級學生王珮馨表示，比賽期間讓她有機會與來自不同系所的同學切磋球技，彼此間情感也更加緊密；無論是贏得比賽的喜悅，還是輸球後的反思，都能體會到競賽魅力及團隊精神的重要，這將成為大學生活中美好回憶！

財金系一年級學生呂程迅說，參與新生盃排球賽過程中，學習到與隊友間的溝通及互助合作精神，同時凝聚感情和向心力；期待透過訓練及參賽經驗，能創造出更好的成績。