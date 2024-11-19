中國科技大學歡慶創校59週年，以「59跨越 邁向卓越」為慶祝主題，展現學校因應全球化人才需求，邁向國際化與多元化，戮力於永續校務經營之卓越發展; 11月16日於新竹校區舉行慶祝典禮，開場由街舞社、樂齡大學、日本次文化研究社與湖口舞力全開舞團等校內及在地社區社團接連帶來活力四射的動態表演，充分呈現校園朝氣與活力！

中國科技大學上官永欽董事長致詞。(照片/中國科技大學提供)

上官永欽董事長致詞時表示，新竹校區具有規模精緻化，師生因校園氛圍溫暖具有高度凝聚力與向心力。為進一步發掘學生潛力，學校近期成立「菁英人才培育計畫」，培育計畫主要是外聘專業人員，為學生提供更多資源與指導，打造高品質的學習環境。上官永欽董事長強調，學校重視的是學生的質量而非數量，要讓每位學生成為社會精英與中堅力量。

中國科技大學陳振遠校長致詞。(照片/中國科技大學提供)

陳振遠校長致詞時亦說明，學校秉持推動「菁英人才培育計畫」願景，致力於挖掘學生的潛力; 每位同學都是未來的珍珠與鑽石，學校將挖掘並精心打磨這些潛力，讓他們在學術與社會中發光發亮。因此，培育計畫涵蓋目標性學科輔導、國際競賽指導與服務學習等培訓項目，全面強化學生學業能力、品德修養與國際化視野。此外，結合企業合作，安排深度參訪與實習活動，讓學生實地體驗國際視野與社會責任的結合，為未來的職涯發展奠定扎實基礎。

新竹縣議會甄克堅議員致詞。(照片/中國科技大學提供)

中國科大59周年校慶慶祝典禮與會貴賓包括，新竹縣議會甄克堅議員、何建樺議員、陳栢誠議員、徐欣瑩立法委員委派吳香嬪秘書、清華高中張玉平校長、校友會鄭貴元副理事長、陸軍通信電子資訊訓練中心田翊招募員等各界來賓齊聚祝賀中國科大校慶。

新竹縣議會陳栢誠議員致詞。(照片/中國科技大學提供)

新竹縣議會甄克堅議員與陳栢誠議員於致詞時高度讚揚中國科技大學在少子化挑戰下依然蓬勃發展，展現了卓越的教育品質與深厚的社會貢獻;特別提到學校注重品格教育與專業能力培育，並勉勵同學珍惜學習資源，努力追求卓越。

清華高中張玉平校長致詞。(照片/中國科技大學提供)

清華高中張玉平校長致詞時則表達，與中國科大發展技職教育縱向銜接合作，高中加大學，攜手向前衝！

中國科技大學校友會鄭貴元副理事長致詞。(照片/中國科技大學提供)

校友會鄭貴元副理事長則以自我在校學習歷程，感謝學校提供豐富的教學資源，並且在老師細心教導之下，不但獲得學歷而且具有學力。冀望在校學弟妹能多元學習，爭取進入「菁英人才培育計畫」培訓，對未來職涯發展極有助益。

中國科技大學張誠豪(左2)同學獻獎「2024年美國建築大師」。(照片/中國科技大學提供)

中國科技大學郭子郢(左2)同學獻獎「2024年Artisan Festival韓國國際技能人大賽金獎」。(照片/中國科技大學提供)

中國科技大學魏妤涵與邱子珊同學(左2、3)獻獎「2024德國紅點設計獎」。(照片/中國科技大學提供)

中國科技大學蕭維昌同學(左2)獻獎「2024美國休士頓國際影展學生製作獎以及及加拿大國際短片影展國際短片獎」。(照片/中國科技大學提供)

在校慶慶祝典禮上表揚多位學生在國際舞台上的傑出成就：學生獻獎獎項包括2024年德國 IF設計獎、2024年美國建築大師、2024年Artisan Festival韓國國際技能人大賽金獎、2024德國紅點設計獎、2024美國休士頓國際影展學生製作獎以及加拿大國際短片影展國際短片獎等國際大獎，充分展現該校卓越辦學成績，落實培訓全球化人才之辦學目標。得獎學生陳楷豪、張誠豪、游士寬、許誠皓、李佩茹、郭子郢、魏妤涵、邱子珊與蕭維昌也分別將獲獎榮耀獻給學校，感謝師長的悉心栽培，並激勵更多同學勇於追求卓越，展現師生卓越的專業能力與教學成效，亦見證教學成效之落實。

中國科技大學上官永欽董事長(左)頒發林玉苑(右)組長兼副執行長「永欽績優獎」。(照片/中國科技大學提供)

今年比較特別的是首度於校慶典禮頒發之「永欽績優獎」。該獎項是中國科大為鼓勵女性教職員工，提升其教學、研究、輔導及行政服務品質，並持續追求傑出表現，以女性教職員工為獎助對象，以表彰女性教職員工對技職教育及該校之貢獻。

新竹校區進修部林玉苑組長積極拓展生源與辦理學務活動之外，再身兼國際專修部副執行長照顧學生生活不遺餘力並且提升學生中文檢測能力，因此榮獲上官永欽董事長頒發該獎項以玆鼓勵。

中國科技大學上官永欽董事長(左2)頒發陳乃瑄(左1)、馮柏崴(右2)、張立嘉(右1)同學「王廷蘭老師獎學金」。(照片/中國科技大學提供)

此外，今年也首度頒發「王廷蘭老師獎學金」，由在校學生馮柏崴、張立嘉與陳乃瑄獲頒此榮譽，獲獎學生符合王廷蘭老師自愛愛人之美德，期許學生具有良好品格之素養。最後，中國科大為發掘敬業樂群、有為有守、才德兼具之優秀青年，頒發學生林采妮、汪采潔、范怡萱與閔彩媛優秀青年當選證書，以發揚該校優良校風。

境外學生座談會暨新生歡迎會。(照片/中國科技大學提供)

校慶當日除了校慶慶祝典禮舉行之外，並且舉辦境外學生座談會暨新生歡迎會、2024全國創意烘焙競賽、校友大會、校慶園遊會、社團表演與創意拍貼等校慶活動，讓全校師生、校友與來賓同享學校生日之快樂氣氛，期待明年的校慶，大家再度歡聚，邁向一甲子！

新竹縣議會甄克堅議員(中)頒發林采妮(左)與汪采潔(右)同學「優秀青年當選證書」。(照片/中國科技大學提供)

中國科技大學校友會鄭貴元副理事長(左)頒發范怡萱同學(右)「優秀青年當選證書」。(照片/中國科技大學提供)