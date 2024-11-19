義守大學擁有豐沛國際能量的全方位綜合型大學，積極創造國際交流機會，每年透過各種管道提供學子出國實習與見習的機會，國際交流頻繁，更是各國教育單位尋求合作的首選學校之一。去年剛與日本群馬大學建立合作協定，今年「醫學科技學院」醫學科學與生物科技學系老師謝文權，帶領4位學生前往日本，與群馬大學理工學院分子科學部門的師生進行跨領域交流學習。

群馬大學是位於日本群馬縣的國立大學，成立於1949年，與義守大學一樣都是擁有全方位學術領域的綜合型大學。群馬大學研究項目豐富，重點集中在醫學、材料科學、機械工程和社會情報學等領域。此外，日本的重粒子醫療醫院共4間，其中一間就在群馬大學；群馬大學的醫學部及附屬醫院，在放射線腫瘤學研究及放射線治療方面，擁有非常豐富的臨床經驗，再加上義守大學的醫學院、醫學科技學院、智慧科技學院組合的鐵三角，在所屬集團完整醫療體系支援下，兩校師生相互取經，結合彼此專業與優勢，攜手為相關產業與人才培育而努力。

義大學子與群馬大學理工學院分子科學部門師生，進行生醫材料的實驗及測試，相互交流。(照片/義守大學提供)

前往實習的醫科系大四生王偉綸表示，去年就有日本實習的經驗，這次在語文表達能力上提升許多，甚至還與群馬大學的師生，交流新型環保材料的最新研究，收穫滿滿。醫科系碩士班大二的王智翰說，在群馬大學進行了許多生醫材料的實驗及測試，期望未來還有機會可以前往日本，與群馬的師生有進一步的學術交流。化學工程學系大四生沈昱辰也說，群馬大學研究資源豐富，可以感受到群馬學生對研究的投入和認真態度，很開心學校提供海外實習的機會，讓他可以走進國際體驗不同的文化。

義守大學每年透過各種管道提供學子出國實習與見習的機會，在校四年期間累積豐沛的國際交流經驗。(照片/義守大學提供)

負責帶隊的醫科系老師謝文權表示，義守大學長期與海外學校、企業合作，學生可以在不同國家進行實習，不僅能提升外語能力，還能夠增加本科專業能力，在校四年期間累積豐沛的國際交流經驗，讓學生在國際舞台上綻放自我。擁有40多國、近1500位境外生，以及近375間海外合作大學的義守大學，長期深耕國際化，吸引全球五大洲的學生前來就讀，無論是出國擴展視野，還是在校園裡學習，「小型聯合國」的環境，更讓學生在語言能力、國際觀養成上，成為最直接的受惠者。