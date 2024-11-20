隨著網路時代的進步，拍照記錄分享生活已經融入大家的日常生活中，但是要拍出一張好的照片，除了燈光、環境、拍攝物之外還考驗拍攝者的技術及拿甚麼設備拍攝，11月20日夢想淘心室【曉宇宙~曉曉問大大】特別邀請到中國時報資深攝影記者鄧博仁來到節目中，與聽眾分享如何拍出一張出鏡的照片。

因一張全家福照片開啟了鄧博仁的攝影夢，但對他而言把人與景色拍的唯美藝術，彷彿是身上的DNA一樣自然容易，但回到攝影記者的拍攝工作，鄧博仁說到，新聞最不可違抗的是真實兩字，需要實事求是，跟一般拍攝景物要的結果完全不同，無法有過多的變化。常常因為本職工作創意被壓抑的關係，內心無法抒發，便轉而透過繪畫、攝影或是文字書寫尋找心靈的出口，把拍不出來的用繪畫補足，用拍攝把畫不出來的記錄下來。

在鄧博仁的作品集中能感受到平凡中對於生活中的喜怒哀樂，加上文字與塗鴉的搭配，更加寫實了現代快步調生活下許多人內心無聲的吶喊。在紀錄拍攝時最讓博仁深刻的是，有次去到萬華一位獨居老人的家中，進門除了一張床跟可以站立一個成人的空間就沒有多餘的空位，相機舉起往下俯拍就是他生活的空間，那是一次很深刻的震撼與內心的悸動，獨居老人的下一句話是，下次能替我拍張證件照要辦身分證，又一次波動了內心的感受，但因那次沒有及時紀錄正確時間地點而感到自責，從哪次之後每一次的拍攝都會用心記錄讓愛有了連結的開始。

節目尾聲博仁用某次展覽看到的一句話總結「在一生中總有某個時刻我們心中那把火熄了，又因為另一個人熱情再度被點燃，應該心存感恩」夢想道路上不是一帆風順，遇到挫折時記得記住拉你一把的人，想了解更多攝影藝術家鄧博仁，請收聽本集【曉宇宙】節目。

今日節目收聽連結：https://sndn.link/928campus/oAccrP