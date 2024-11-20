11月19日，以“潮聚•向汕”為主題的第二十二屆國際潮團聯誼年會、第十屆世界潮商大會在汕頭國際會展中心開幕。國際潮團聯誼年會和世界潮商大會是海內外潮籍華僑華人公認的層級最高、領域最廣、影響最深的僑界、商界國際盛會，是廣大潮籍華僑華人敦睦鄉情鄉誼、實現互利共贏的重要平臺。來自32個國家和地區266個潮屬社團、商會的2800名代表跨越山海、團結歡聚一堂。大陸全國政協副主席、全國工商聯主席高雲龍，廣東省政協主席林克慶，汕頭市委書記溫湛濱出席並致辭；作為潮籍僑胞、潮商代表，李嘉誠先生發表祝賀視頻，泰國正大集團資深董事長、中國僑商聯合會會長謝國民，僑鑫集團董事長、世界領袖聯盟亞太區主席、尼紮米•甘伽維國際中心全球聯合主席周澤榮，全國政協委員、立訊精密股份有限公司董事長王來春出席大會並致辭。以及國際潮團聯誼年會會員單位以及世界潮商大會會員單位代表、僑胞潮商代表，知名潮籍專家、學者，各行各業代表以及媒體代表參加活動。

李嘉誠在祝賀視頻中願潮汕未來發展更上高峰，經濟創出佳績，人民生活更安穩、更愉快。 (圖/世界潮商大會提供。)

盛會弘揚了潮人潮商精神，激勵廣大華僑華人團結奮鬥，期盼廣大華僑華人積極投身廣東高品質發展，深度參與粵港澳大灣區建設。溫湛濱指出，一部汕頭城市的成長史，也是一部華僑情系家國的愛國史，是廣大僑胞、潮商以血濃於水的骨肉親情、胸懷天下的家國情懷，推動汕頭發展成為今天的經濟特區。李嘉誠則在視頻中深情表達了對潮汕地區歷史和鄉情素養的自豪感，認為這是一代又一代潮汕人耕耘的積累，值得好好珍惜。祝願潮汕未來發展更上高峰，經濟創出佳績，人民生活更安穩、更愉快。

潮汕可說是全球潮商的根，是大家共同的故鄉，大會呼籲潮籍鄉親把更多的資源和項目，特投入潮汕，為家鄉的繁榮發展添磚加瓦。