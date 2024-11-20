昨(19)日，SDG青年行動計畫於佛光大學舉辦「LOCAL IS GLOBAL-U.S.-Taiwan Forum on SDGs」雙語論壇，聚焦SDGs永續實踐，本論壇以全英的方式發表，透過深入討論與知識分享，共同制定實現聯合國永續發展目標的實際策略。

論壇中，邀請多位國內外學者專家共同協辦，包含Global Ties U.S.、美國國務院教育與文化事務局、麻薩諸塞大學亞洲與亞裔美國人研究證書課程、佛光大學外國語文學系、慈濟國際青年協會，旨在促進台灣與美國學生、學者及專業人士之間的合作與交流。宜蘭縣政府縣長代表陳志信秘書、非政府組織專業人士等，現場產官學三方攜手參與，關注永續發展目標的新研究。佛大學生也踴躍響，也為未來的永續實踐注入新生力量。

將「永續」納入核心策略，培育「種子」的重要契機

佛光大學趙涵㨗校長特別出席這場盛會，他表示，推動綠色大學一直以來，就是佛光大學的目標，透過這次論壇讓大家能齊心協力去集思廣益，共同為地球永續發展善盡地球公民的責任。未來學校也將透過AI的導入、數據的協助，與自然環境資源共存，期待能夠發展智慧永續的特色。

宜蘭縣政府秘書陳志信表示，宜蘭縣也在永續城市治理評鑑中得到不錯佳績，自林姿妙縣長任期內就要求各級處事務將SDGs相關觀念融入日常業務和民眾服務流程。今天的論壇正是推廣SDGs觀念的重要契機，希望每位參與者都能成為「種子」，將永續發展的理念帶回身邊，影響周遭的人，推動更加公平、正義、有效率且舒適的生活環境。

本次論壇由SDG青年行動計劃Lily Tang 和 Daniel Pai為主要籌畫，論壇分為二個場次，分別為「SDGs主題演講」與「學生實作分享」，並由Lily Tang 和 Daniel Pai與佛光大學外國語文學系學生江文君和陳香秀共同擔任主持人，中英雙語為活動揭開序幕。

此次受邀講者包括基隆都市更新辦公室都市更新項目規劃師林偉、Love Binti愛女孩林語萱、綠色和平基金會海洋專案主任黃馨儀、Buddhist Tzu Chi Foundation的 Jaycie Toh、巴法娜品牌主理人Sumi Kinciyang、佛光大學外國語文學系學生江文君和陳香秀、佛光大學未來樂活學系周鴻騰副教授等，這些來自不同領域的專業人和學生共同分享永續觀點，提出專業及具建設性的建議。這些互動不僅促進合作、激發新的創意，也助力於推動永續發展目標(SDGs)。

融合創意與科技的創新實踐，打造環保永續未來

佛光外國語文學系江文君分享「2030年淨零碳排--蘋果企業公司的經營方針」，為實現環境永續，蘋果採用了再生鋁金屬來製作手機外殼，積極參與碳移除計畫，並明確要求供應商在2030年前達成碳中和，否則將終止合作。此外，蘋果也向消費者傳遞理念「選擇環保產品=支持環境永續」，推動共同為永續環保未來努力。

佛光外國語文學系陳香秀分享「Supercoin！自動化回收系統，將廢物變黃金」，Supercoin是結合自動化回收系統與應用程式的創新項目，旨在提升學生的回收意願，實現校園永續發展，同時創造經濟價值。透過智能垃圾分類技術，將可回收物品如塑膠、紙張、金屬等進行精確分類，並轉化為Supercoin積分可兌換福利，鼓勵更多人投入回收行動，共同實現永續發展的願景。

此次論壇加深對聯合國17項永續發展目標的認識，深入探討其策略，並特別聚焦於台灣的環境倡議，探討如何為全球永續發展做出貢獻。同時，也鼓勵學生積極參與並主導大型活動，藉此提升領導力、策劃力以及跨文化溝通能力等核心技能。此外，論壇還致力於促進學生、專業人士與學者之間的深度連結與交流，為共同實現永續未來奠定合作基礎。