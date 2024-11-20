聖約翰科技大學攜手中華科技大學師生前往新北市烏來西羅岸的「給樹營地」舉辦跨校文化交流活動，讓學生們深入體驗泰雅族的生活智慧與傳統文化，感受泰雅族與自然共存的哲學，促進大學生對原住民文化的認識與理解。活動結束後，學生們表示這樣的體驗充實有趣，讓他們對原住民文化有更深層的理解與尊重。

同學在講師的指導下，體驗泰雅族傳統服飾及紋面。（照片/聖約翰科技大學提供）

聖約翰科大原住民資源中心陳登騏主任指出，烏來「給樹營地」由部落成員共同經營，是一處推廣原住民文化的體驗基地，營地主人以泰雅族語「九芎樹」命名，象徵泰雅族人與自然的緊密連結。營地提供自然教育課程，並設計多樣化的手工藝與生活技能體驗，讓參與者透過動手操作，深入瞭解泰雅族的文化智慧。活動內容包括：放置陷阱、射箭、搗麻糬及口簧琴教學，學生們透過親身參與，增進對泰雅文化的認識，也學習到原住民對土地的珍惜與敬重。

同學體驗泰雅族自給自足的傳統烤肉，大快朵頤一番。（照片/聖約翰科技大學提供）

「期待未來能有更多跨校合作機會，讓學生接觸不同文化背景，擴展文化視野。」陳登騏主任說，「給樹營地」的課程多樣且豐富，這些技能不僅展示泰雅族與自然共生的智慧，也幫助學生理解泰雅族的生活哲學。透過這次跨校文化交流，希望學生能親身體驗泰雅族的生活智慧和傳統技藝，進一步加深對原住民文化的認識與尊重。

講師示範泰雅族的搗麻糬過程。 （照片/聖約翰科技大學提供）

電機系田正杰同學表示，這次的陷阱製作使用了網索，比上次用繩子的設計更為實用且精巧。這樣的經驗對他未來上山打獵很有幫助，也讓他學到更多捕獲技巧。透過實地操作，田正杰增長野外技能，並對泰雅族的生活智慧產生濃厚的興趣。

「我特別喜歡放置陷阱的課程，這讓我學到部落長輩的智慧。」電機系柯以諾同學分享他的體驗心得，他覺得在學習的過程中，大家一起完成每一項活動，感覺非常好。希望未來能參加更多這樣的原住民交流活動，不僅可以接觸到不同族群的文化，也讓他更認識自己的文化背景，拓展知識。