英國高等教育評鑑機構QS (Quacquarelli Symonds) 公布2025年亞洲各大學排名，文化大學表現亮眼，較去年大幅進步，連續四年穩居亞洲地區前600強。在台灣的大學排名中，文化大學攀升至全台第32名，並於台灣私立大學中排名第14名，更在優久聯盟中位列第8，展現持續深耕國際化的豐碩成果。

文化大學2025年QS大學排名大幅進步 連四年居亞洲前600強。（照片/文化大學提供）

QS亞洲各大學排名自2009年起已邁入第16年，2025年排名包括來自25個國家共986所大學。評鑑指標涵蓋學術聲譽、雇主評價、師生比例、國際教師比例、永續發展成就等九大面向。今年台灣共有48所大學入榜，文化大學在學術研究、國際教師比例及就業成果等指標上表現尤為優異。

在學術研究上，文化大學有五位教授榮登2024年「全球前2%頂尖科學家榜單」（World’s Top 2% Scientists 2024）之「終身科學影響力排行榜（1960 - 2023）」。文化大學理工學院院長蘇平貴教授更以深厚的研究成果與學術貢獻，連續四次入選雙榜單，充分展示文化大學在工程科學、自然科學及商管等領域的優異成就。

文化大學積極拓展與全球姊妹校的合作，辦理跨國學術研討會及文化交流活動。（照片/文化大學提供）

近年來，文化大學不斷推動國際化進程，從語言學習、多國語言課程設置到境外學生輔導，致力於打造友善多元的國際學習與生活環境。學校積極拓展與全球姊妹校的合作，辦理跨國學術研討會及文化交流活動，以促進師生間的國際互動，提升整體學術聲譽和學生的全球移動力。

在國際學術影響力方面，至今已培育超過近30萬名校友，文化大學的努力獲得EduRank.org的肯定，於2024年2月發布的全球大學排名中，文化大學在校友影響力方面表現出色，全球排名第174位，亞洲第31位，台灣更高居第3，反映出畢業生在國際舞台上的卓越成就。

文化大學在深化國際教育合作及人才培育上亦不遺餘力。（照片/文化大學提供）

此外，文化大學在深化國際教育合作及人才培育上亦不遺餘力，包括推行國際移動力獎學金計畫、國際雙聯學位、交換生計畫及專業菁英培育計畫，全面提升學生的國際競爭力與視野。同時積極參與國際永續發展目標，融入全球教育趨勢，為國際學術與產學合作開創新格局。

在多方努力下，文化大學的國際化發展取得長足進步，不僅在排名上屢創佳績，成功建立廣泛的國際合作網絡。未來將持續深化國際化，提供學生更多元的學習機會，培養具備全球視野的專業人才，並在國際高等教育領域創造更大影響力。