中華隊於12強預賽成功晉級後，立即赴日本展開12強複賽，而今(21)日中午複賽首戰對上委內瑞拉，許多球迷也都相當關注，除了場上好手獲得滿堂彩外，11月中在台灣天母棒球場及台北大巨蛋所舉行的世界棒球12強賽預賽成功落幕，啦啦隊應援也成為許多人前往賽場觀賽的亮點之一。此次訪台的韓國媒體紛紛讚歎台灣球迷的熱情和台北大巨蛋的華麗。值得一提的是16日韓國對多明尼加的逆轉勝後，韓籍啦啦隊安芝儇所引領的2S啦啦隊更被韓媒譽為「韓國的王牌」。

安芝儇上韓國公共電視台KBS畫面。（照片/2S Sportainment 提供）

安芝儇在本季以「最強外掛」之姿加入台鋼雄鷹後，受到大眾廣泛的喜愛，也是目前進軍台灣的韓籍啦啦隊中少數在韓國就已經擁有極高人氣的啦啦隊員，而韓國媒體對她格外關注。此次12強賽事，韓國的公共電視台如KBS、SBS和MBC等，報導了她在台灣的高人氣以及啦啦隊的相關議題，其他媒體也發布了大量的相關新聞，足見安芝儇在韓國的影響力，以及韓國啦啦隊在韓國的社會地位正在發生改變。安芝儇在接受韓國媒體採訪時，除了介紹了台灣的啦啦隊文化外也表示，能在台灣遇見韓國人這是一種特別的感動，且台灣球迷對啦啦隊的熱愛，真的讓人心存感激。

安芝儇於大巨蛋世界棒球12強預賽應援。（照片/2S Sportainment 提供）

除了安芝儇外，台灣還有包括李多慧、南珉貞、李雅英、趙娟週和邊荷律等多位韓籍啦啦隊，深受台灣觀眾的喜愛。儘管在韓國啦啦隊員並非一個特別受矚目的職業，但安芝儇憑藉其獨特魅力，成為少數為大眾所熟知的啦啦隊員，也希望透過自身的影響力使台韓交流。