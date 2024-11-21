臺灣泰拳運動起步雖較亞洲其他地區晚，但選手積極苦練、實力堅強，毫不遜色於國外選手，近年在國際舞台上更屢獲佳績，龍華科技大學機械工程系五專部4年級沈琮喻同學，參加2024亞洲泰拳公開邀請賽，代表地主臺灣迎戰亞洲強敵奮戰不懈，最後榮獲54公斤級第3名佳績，表現相當出色。

2024亞洲泰拳公開邀請賽日前於臺北體育館火熱開打，邀請印度、南韓、香港、泰國、新加坡、越南、蒙古、馬來西亞、菲律賓、紐西蘭等10國家地區近70名好手參賽，由於泰拳於今年巴黎奧運賽會成為示範比賽，更有望成為未來奧運的正式項目。此為首度在臺灣舉辦的國際泰拳比賽，堪為我國泰拳運動發展的重要里程碑。

沈琮喻曾參加大專校院國術錦標賽、中正盃泰拳錦標賽，雙雙奪下泰拳及競技泰拳項目57公斤級第1名。(照片/龍華科大提供)

龍華科大機械系沈琮喻同學代表地主臺灣迎戰亞洲各國強敵，榮獲54公斤級第3名佳績，體育室主任洪升呈表示，泰拳講究身體靈活性，更可鍛鍊身體、強化體能，無論健身或作為防身武術都十分實用，是適合各年齡層的運動，近來已在國際掀起熱潮，而在國內同樣蓬勃發展。

沈琮喻同學熱愛武術運動，習武經年，平日大多利用課餘時間進行訓練，讓基本動作更加扎實，能夠奪牌除了本身天賦，更要歸功同學後天的努力，值得喝采，期望他未來在賽場上持續發光發熱，再創佳績。

洪升呈主任強調，學校鼓勵同學參加校內外各類運動競賽，鍛鍊體能與專業競技能力，並在比賽中培養運動家精神與風範。適當運動不僅能夠鍛鍊體能，同時可以釋放身心壓力，擁有健康身心與強健體魄，更能奠定未來事業成功基礎。