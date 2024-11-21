國立臺南大學在「台灣永續大學獎」評比中憑藉在環境、社會責任及校務治理等領域的卓越表現，榮獲銅級殊榮，充分展現高等教育機構在永續發展中的重要地位。南大亦成為首間從師範學院成功轉型為綜合型大學，並獲得「永續報告書獎」殊榮的學校。

南大永續故事-為偏鄉而教：虱目魚養殖管理。(照片/南大提供)

台灣永續能源研究基金會為響應全球永續潮流，彰顯教育機構於永續發展中的關鍵角色，今年首度將「台灣企業永續獎」中的大學組別獨立為「台灣永續大學獎」。臺南大學首次參賽，且在「永續報告書獎」評比中榮獲銅級肯定。臺南大學創校逾百年，面對全球化及永續挑戰，南大早在2006年便成立全臺首個以環境與生態為學術核心的學院，並成為臺灣綠色大學聯盟的創始會員之一。

南大綠能領域-榮獲2023亞洲指標新創展會ESG Green Tech獎。(照片/南大提供)

近年來，臺南大學積極推進聯合國2030年永續發展目標（SDGs）及政府2050年淨零排放政策，採取多項創新措施，包括成立永續發展推動委員會、設置永續淨零循環示範區、研發綠能技術以及開設綠色能源科技學士後專班等。同時，南大於「2023年永續報告書」中，依據國際標準公開校務治理、環境表現及社會影響，全面展現在推動永續發展上的努力與成果，展現高等教育機構的責任與貢獻。

南大亦成為首間從師範學院成功轉型為綜合型大學，並獲得「永續報告書獎」殊榮的學校。(照片/南大提供)

在臺南大學的永續發展歷程中，各項倡議與合作穩步展開，逐步擴大永續影響力。南大鋰離子電池中心與美國帝王谷經濟發展公司攜手合作，推動鋰電池回收技術，並簽署合作備忘錄，以實現淨零減碳目標。此外，校內的永續故事包括針對特殊需求學生設計個別化輔具，以及偏鄉教育的持續深耕等，展現臺南大學對社會發展的承諾與實際行動。

南大感謝台灣永續能源研究基金會的肯定，這份榮譽是對學校推動永續發展努力的最佳鼓勵。校長陳惠萍進一步表示，將持續秉持「南大當責」精神，致力於培養具公民力、創造力與永續力的世界公民，深化與社會各界的合作，以務實行動回應社會期待，共同攜手實現永續未來的願景。