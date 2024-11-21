為加強中央與地方原住民族教育事務協調，並協助地方推動原教工作，教育部及原住民族委員會每年輪流辦理協調會議，邀請各直轄市、縣(市)政府教育局與原民局代表、原住民重點學校校長，以及原住民族實驗教育學校校長共聚一堂，研討原住民族教育相關議題，今年會議於11月21日、22日在國立體育大學舉辦。

泰雅族耆老帶領進行祈福儀式。(照片/教育部提供)

教育部表示，中央與地方得由此一協調平臺凝聚共識，有利於各項政策及法規的務實推動。今年會議由教育部主辦，國立體育大學承辦，以「原教扎根 多元共榮」為中心議題，並進行分組討論，與會人員將針對「原住民族實驗教育之學生學習概況分享」、「認識微歧視樣態、族群友善及認識多元差異的有效推動策略」等議題充分交換意見，共同思考創新且具實效的可行做法。

國立體育大學原青舞蹈團開幕展演。(照片/教育部提供)

本次會議特別邀請臺中市博屋瑪國民小學比令亞布校長進行「原住民族議題與觀點-博屋瑪民族教育實驗多元觀點」專題演講，帶領與會者共同進行探討與省思。教育部、原住民族委員會並說明原住民族教育政策執行情形及近期重要計畫等內容。此外，會中也邀請苗栗縣原住民族及族群發展處、屏東縣原住民族教育資源中心，分享地方原住民族教育經驗，促進理論與實務的對話。

教育部林主任秘書柏樵致詞。(照片/教育部提供)

教育部強調，本次協調會議的結論及建議事項，將作為教育部及原住民族委員會未來規劃及推動原住民族教育相關政策的重要參考依據。