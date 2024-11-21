國立臺南大學音樂學系蔡耿銘主任率領弦樂團學生，於11月19日至23日前往日本東京，進行為期五天的學術交流活動。本次行程結合演出與跨文化互動，提供學生國際學習的多元經驗，並展現南大音樂系的教育成果與特色。

首站參訪日本首間音樂大學「武藏野音樂大學」，該校擁有超過90年的悠久歷史，並培育出包括著名作曲家蕭泰然在內的多位傑出校友。臺南大學學生並參觀日本最大的樂器收藏地「樂器博物館」，該館展出約1,600件樂器，收藏總數達5,700件，分布於四大展覽室，讓學生更加瞭解樂器的使用方式、保存方法與收藏價值。

臺南大學音樂系師生赴日參訪ESP東京流行音樂系。(照片/南大提供)

此次行程的重要活動還包括參訪「ESP東京流行音樂院」，透過音樂會演出，呈現南大與武藏野大學在音樂教育上的特色與成果。活動充分展現學生的演出能力，同時促進臺日音樂文化的連結，進一步深化兩國之間的友好關係。

本次國際交流活動，不僅拓展學生的專業視野與實務經驗，也讓學生深入理解當代藝術的同時，進一步提升專業演出能力。日本多所學校與機構對學生的表現高度肯定，展現南大在音樂教育上的用心與深耕成果。

南大音樂學系自創系以來，專注於表演藝術專業技能、音樂教育教學與跨領域發展，積極推動國際化的音樂教育，除彰顯音樂學系的實力外，亦促進跨國文化交流，為學生未來的藝術發展開啟更廣闊的視野與可能性。