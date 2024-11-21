衛生福利部八里療養院於35週年院慶，一起邀請該院病友同歡慶祝，增加病友的情緒調適能力與壓力抒發，藉由活動參與，提升病友休閒嗜好及興趣。該院特別於今天(21日)在該院復健大樓舉辦「八里療養院特色職能治療闖關」活動，由全體職能治療實習學生及職能治療師共同策劃，要帶給近300位病人最特別的院慶回憶。八里療養院李新民院長於院慶活動前表示，該院對精神疾病提供全方位及多元化的醫療照護，除了醫藥的常規治療外，更透過多元的職能復健治療模式來幫助病人恢復及提升日常生活功能。醫院的病人參與院慶35週年特色職能治療闖關活動，可以讓病人們更感受到八里療養院特色的職能治療及院內多元復健工作隊。

職能治療師張筠藼負責本次活動的籌劃，她指出病人在職能治療師指導下參與院內特色職能治療闖關活動，除了有助於病人學習社交互動及日常生活能力，更能了解院內多元復健工作隊。此次院慶活動分為五個關卡：(1)以心悅陶坊為主題的陶氣塑成班；(2)拼布工作隊為主題的布隊起床；(3)以餐飲工作隊為主題的呷尚飽；(4)以園藝工作隊為主題的花朵對對碰；(5)以幸福小站庇護商店為主題的推推樂等。這些關卡活動不僅能讓病友同歡慶祝院慶，還能讓他們體驗到八里療養院特色職能治療多元復健工作隊。拼布工作隊學員的小玉表示：「我覺得學會縫一個東西，比我中樂透還要高興，因為學會了以後，這就是我一輩子會做的事了。」餐飲工作隊為訓練院內具復健潛能之病友，提供烹飪技巧、人際互動技巧、金錢計算能力、清潔、工具使用等工作訓練，培養學員工作態度、工作習慣以及工作技能，提升其社會競爭力。職能治療師幫助病人參與有意義的園藝工作，讓他們在此地透過廣植花卉，美化院區，讓院區成為心曠神怡的生態花園。

職能治療科張自強主任則指出，該院常常舉辦各型配合節慶的活動有其特別的用意，例如：院慶闖關、中秋烤肉、聖誕舞會、病人尾牙、元宵猜燈謎等活動，除了可讓病人感受到季節的更替及享受喜慶外，更能增進病人的時間定向感，改善日常生活功能。病人藉由參與院慶闖關活動，更可幫助病人增進專注力外，更能增加自信心與成就感並展現康復成果。