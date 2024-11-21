健行科技大學20日舉辦規模盛大的高教深耕聯合成果展，展示一年來學校蓬勃發展的研究計畫與活動成果；校長郭瑞祥表示，健行科大今年收穫豐碩，高教深耕計畫、獎補助款支用計畫、以及產業計畫皆獲各界認同與肯定，同時致力於環境永續等議題，創造出全校亮眼成績。

健行科大USR計畫成果發表。(照片/健行科大提供)

高教深耕聯合成果展今天（20日）起連續3天在校內行政大樓盛大登場，活動結合教學卓越中心、永續發展暨社會責任辦公室、原住民族學生資源中心、電商人才培育中心、創藝中心等單位共同舉行。

雖然氣溫下降，郭瑞祥校長提到「外面天氣微涼，但看起來大家臉色都不錯，笑容滿面」，讓現場充滿暖意。活動中也邀請熱舞社勁歌熱舞，讓氣氛High翻天，數百人一起共度歡樂時光。

郭瑞祥校長體驗食農教育活動。(照片/健行科大提供)

郭瑞祥校長表示，健行延續過去教學卓越計畫、教學創新先導計畫的成效，配合國家產業發展，掌握5+N產業人才需求，建置各式學習資源中心，希望未來能繼續茁壯發光，持續這份熱情的協助，為學生、為老師打拚。

郭瑞祥校長也提到，健行今年持續推動多項大學社會責任實踐計畫，由老師帶領學生投入在地場域，運用所學專業知識與創新思考解決社會問題，回饋在地及產業，聚焦環境永續、文化典藏、地方創生、產業鏈結、多元文化等領域，同時回應聯合國永續發展目標SDGs的願景，展現師生對社會的正面影響力。

高教深耕計畫成果展圓滿成功。(照片/健行科大提供)

教學卓越中心表示，健行科大近幾年獲得教育部獎勵金屢創新高，今年度包括有機械系團隊在台灣創新技術博覽會中獲得金牌外，健行推動的綠金產業閃耀加值登場，打造優質減碳環境，也受到矚目；而在人才培育下，產學合作人才訓練聯盟、企業產學合作、全國技能競賽上都有非常亮眼的表現。

永續發展暨社會責任辦公室主任柯幼寧表示，健行多年來持續展現對社會的關懷，推動優質的計畫，由學校的老師帶領學生發掘區域問題，除此之外，今年更致力於環境永續發展議題，藉由全校老師們共同協力，積極投入企業界碳盤查計畫，協助降低碳排放，展現出對台灣這塊土地的的責任心。

長期致力於食安教育的電商中心今年也邀請知名餐廳業者在現場擺攤，展開健康的食農教育宣導，讓師生感受豐盛且健康的好滋味。健行科技大學連續三天舉辦高教深耕計畫成果展，同時也有USR計畫成果發表會、永續行動競賽成果發表、原資中心、創藝中心的文創擺攤等系列活動，讓校園熱鬧繽紛，展現青春活力。