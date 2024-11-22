夢想淘心室11月22日【創時空】邀請歐孟庭導演至節目中作客，分享她拍攝紀錄片《家將》過程中的點點滴滴。

19歲的紀錄片導演歐孟庭，喜愛以影像呈現生活。自國、高中時期起，她便熱衷於拍攝Vlog，這一興趣也奠定了她日後紀錄片創作的基礎。對歐孟庭來說，紀錄片不僅能呈現真實事件，還能用創意手法讓觀眾更深入了解故事，並身歷其境。正因為這份對真實的熱愛，她選擇用紀錄片作為敘事的窗口之一。

為了想打破社會對「家將」這一職業的刻板印象，拍攝團隊成員將拍攝主題定為家將文化，記錄這項獨特的台灣傳統。在偶然的機會下，認識了高雄地嶽殿的女性家將LULU，並決定以她的視角來探討這個以男性為主的職業。歐孟庭希望通過LULU的故事，讓觀眾更深入了解家將文化背後的情感與意義，於是便有了紀錄片《家將》的誕生。

對於歐孟庭而言，拍攝《家將》不僅僅是一個關於文化的探索，更能讓內心有所成長。她對這項傳統文化充滿好奇，認為這樣的故事應該被紀錄下來。在高雄地嶽殿的家將團即將遠赴法國演出時，歐孟庭更覺得這是將台灣文化推向世界的絕佳機會。希望通過《家將》，打破對家將的刻板印象，並展示LULU與家人之間動人的故事，讓這份台灣獨特的文化在國際舞台上發光發熱。

不過在拍攝《家將》時歐孟庭和團隊也面臨了不少挑戰。因為攝影團隊成員大多是高中生，無法出國跟拍，只好請家將團的工作人員協助拍攝。好幾次夜間的出巡跟拍也讓他們面對光源不足、設備耗電等困難。

提及拍攝重中最具挑戰性的是，在拍攝期間突然得知他們要去抓孤魂野鬼，並被告知一系列的禁忌。面對這些從未接觸過的文化及禁忌內容，歐孟庭從最初的一無所知到後來的欣賞，經歷了一段心靈上的轉變，這樣有趣的過程也讓她更加投入這項紀錄片的創作。

歐孟庭認為近年來紀錄片在台灣逐漸活躍，希望能夠在更多的學校中推廣紀錄片文化，讓年輕人了解這種表達形式的價值。談到未來，她也計畫挑戰更多不同的創作主題，尤其是疫情期間未能實現的育幼院題材。她還希望能夠回到家鄉高雄拍攝更多有關當地文化的紀錄片，讓世界看見高雄保存得很好的獨特文化。

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