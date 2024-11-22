玄奘大學藝術創意學系大四的張家豪，畢業於復興美工，提起當初至玄大就讀的原因：「我喜歡創作，未來也會專職創作，在玄大提供了很多創作資源，我抱著對自己許多的期待，來到了玄大」。如今，他在玄大的學習環境中，不但持續專注在自己熱愛的藝術創作領域，更發光發熱，在藝術舞台受到矚目。

張家豪在玄大這三年學習生涯中，創作以寫實繪畫爲主軸。在課堂的學習，在創作的技巧上更爲精進的同時，他的藝術創作天賦持續開啟。更重要的是，張家豪參與了許多校外藝術創作競賽、活動，並獲得許多獎項的殊榮。其中，張家豪於大三獲得聯邦美術新人獎的首獎，創作登上藝術殿堂備受注目。除此之外，張家豪與畫廊有固定展約，今年即參加了兩個展覽。張家豪在大學期間，藝術創作已積累許多成果，相信他的藝術創作生涯必創造巔峰。

在大三的學習過程，因著自己未來希望專職創作的職志，他開始尋找校外實習的機會，在校外的畫室教授創作，期待充實自己的職場專業經驗。對於張家豪來說，在畫室實習的工作，開啟自己許多創作想法，如他所述：「我在畫室以教小孩創作爲主，我會以孩子的原創性來引導他們。我覺得繪畫的天份，不是畫的像不像，或是訓練就可以取而代之。」張家豪認為繪畫的天賦是創作中對顏料、美感和線條的運用，此實習的經驗，不只讓張家豪的藝術創作專業能實踐於教學中，更重要的是讓他的藝術涵養更加純熟，也是一種自我的創作對話，藉由小孩單純的樸實創作，思考自己的創作思維。

張家豪對藝術創作的堅定與執著，讓他非常確定未來專職從事藝術創作。目前他期許自己大學畢業後，繼續攻讀碩士學位，期待藝術之路璀璨耀眼，站上自己的舞台達至巔峰。