2024第七屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，東海大學再獲四大獎項肯定，以長期深耕並將永續發展融入校務治理方針和教學研究，在逾40校中脫穎，獲頒「十大典範大學」榜首。(照片/東海大學提供)

《泰晤士高等教育》世界影響力大學排名中躋身世界百大的東海大學，於2024臺灣永續大學獎中榮獲「十大典範大學」榜首、永續傑出人物獎、中文永續報告書金獎以及英文報告書銅級肯定，以亮眼成績拿下四大獎，更為唯一五度蟬聯永續典範大獎殊榮的大學。

臺灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2024臺灣永續大學獎」屬臺灣最具代表性的獎項之一，(20)日於圓山大飯店舉行2024第七屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，東海大學再獲四大獎項肯定，以長期深耕並將永續發展融入校務治理方針和教學研究，在逾40校中脫穎，獲頒「十大典範大學」榜首、中文永續報告書金級榮譽以及同系列GCSA全球企業永續獎中，榮獲英文報告書銅級肯定。不僅如此，副校長暨永續長張嘉修長期領導東海將技術整合、投入實際應用，建立具韌性之永續校圍，並連結企業建立永續產業，落實永續發展與社會責任，獲頒「永續傑出人物獎」。

東海大學再創記錄，蟬聯五年TCSA永續典範大學獎，張國恩校長(左)永續處陳鶴文處長(右)頒獎合影。(照片/東海大學提供)

東海大學自詡為幫助世界前進的最佳夥伴，多年來不僅在學術研究與人才培育上用心扎根，也將聯合國17項永續發展目標（SDGs）融入整體校務經營與發展構面，訂定「孕育綠領人才校園」、「扮演具影響力的公民」、「協助產業永續轉型」策略，激勵校內夥伴與學生，積極投入社會實踐、參與地方產業創新，建構淨零排放思維之全方位人才培育基地，並運用雲端智能監測系統監控、規劃具體減碳和淨零路徑等決心，在此次臺灣永續大學獎中備受肯定。

校長張國恩表示，東海長期作為永續指標與教育融合的推動者，未來將持續協同各界夥伴發揮關鍵影響力，帶動更多永續行動的投入，期望影響更多新時代人才對於永續意識的責任心與前瞻韌性，實現「以教育影響社會」的願景。張國恩說，東海不只期望成為一所低碳、創新的永續未來大學，也將持續為世界創造永續典範教育環境與場域，在時代變局中一同善盡社會責任。

東海獲頒TCSA「十大典範大學」榜首、中文永續報告書金獎及GCSA英文報告書銅級肯定，副校長張嘉修也以長期領導東海建立具韌性之永續校圍、連結企業建立永續產業，獲頒「永續傑出人物獎」。(照片/東海大學提供)

副校長暨永續長張嘉修長期堅守淨零初心，助力東海落實永續發展與社會責任，擔負智慧節能減碳及循環經濟、負碳創農區及永續產業加速器、智慧生態區具體開發的任務，在校園內打造智慧碳中和園區，實踐智慧永續校園的理念，推動校內環境監控、智慧製造、Al大數據於淨零碳排之倡議與行動，也帶領師生將永續行動與產業結合，為地方創造經濟價值，讓東海成為實踐「教育影響力」的最佳範例，推動大學邁向永續發展等付出備受肯定，獲選「永續傑出人物」。