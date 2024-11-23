第七屆華文公關獎由台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）發起，每屆持續舉辦的學生組公關創意提案，也已於10/30日截止報名徵件。11/23日召集人中國時報副社長王儒哲及四位評審，於中國時報大樓二樓第一會議室進行決審評選，於眾多投稿作品中，初選出11組進行決賽，以現場簡報的方式，選出最具公關行銷創意的三組得獎組別。

此屆學生公關策略提案獎共有台灣10間大學參與，分別為:國立中央大學、國立政治大學、國立嘉義大學、國立聯合大學、台灣科技大學、世新大學、南臺科大、致理科大、輔仁大學及銘傳大學的學生投稿參賽。(攝/李品臻)

此屆學生公關策略提案獎共有台灣10間大學參與，分別為:國立中央大學、國立政治大學、國立嘉義大學、國立聯合大學、台灣科技大學、世新大學、南臺科大、致理科大、輔仁大學及銘傳大學的學生投稿參賽。而四位評審針對主題規劃、策略及創意表現、執行方案與傳播工具應用及合理預算分配與效益評估等四大方向作為評分指標，共同評選出3組優秀組別進入最後頒獎。華文公關獎舉辦多年，為了提升國內學子對公關產業的理解與關注，鼓勵學子發揮策略思考，運用公關科技趨勢規劃公關活動，提升自身實務經驗。

中國時報副社長王儒哲致詞。(攝/李品臻)

身為此次評審召集人中國時報副社長王儒哲表示，此獎項為所有獎項中唯一使用現場報告的方式進行評審，希望透過現場簡報的方式，能更清楚瞭解學生們在公關提案中的想法與創新。此外，「華文公關獎」至今已舉辦至第七屆，從2012創立以來都是公關界的年度盛事，也吸引許多對公關有興趣的學子或同業參加，望未來可持續推動，提升公關領域的影響力，預祝第七屆華文公關獎圓滿結束。

台灣暨臺北市國際公共關係協會理事長黎榮章致詞。(攝/李品臻)

台灣暨臺北市國際公共關係協會理事長黎榮章表示，華文公關獎是全台灣最大且在華文地區具有影響力的獎項，此屆徵選與上屆相比成長百分之47，在整體公關獎項量而大增，也深受大眾的歡迎與支持。此外，TIPRA 國際公共關係協會長期推廣學術性交流，與學校擁有許多合作及提供實習的機會，期待今日的學生組評審，可發掘更多有潛力的學生作品。

台科雙人組學生表示希望透過此次比賽可增進自己在公關行銷方面的經驗。(攝/李品臻)

學生組獎項不僅吸引許多傳媒高校的學生參加，也有許多對於公關行銷有興趣的學生慕名而來。台科雙人組的學生表示，本身不是就讀相關科系，但因為對於行銷方面頗有興趣，及華文公關獎廣大的公信力，進而選擇報名。其中分享這次會選擇醉象保養品作為行銷對象，主要是因為品牌在國內的知名度較低，也較少相關行銷手法，希望透過此次比賽可增進自己在公關行銷方面的經驗。

此次獲獎的學生最高可獲得新台幣一萬五千元外，得獎團隊將獲獎狀乙幀；指導老師則頒發得獎作品指導證明乙幀。另外，前三名獲獎的得主不但可以受邀參加「第七屆華文公關獎」頒獎典禮，觀摩業界精彩得獎案例上台領獎外，也將推薦於TIPRA各大公關行銷公司參與實習或面試機會。

公關界的雙年會「華文公關獎」於 2012 年創立，於今已舉辦第七屆，旨為推動華文地區公關發展與交流，表揚公關從業人員及團體對產業的付出，增進業界交流，並突顯公關產業對社會的實質貢獻，進而提升台灣在華文圈的公關代表性和影響力。第七屆頒獎典禮將在2025年1月8日於台北香格里拉遠東國際大飯店盛大舉辦。