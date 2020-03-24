近期股市表現震盪，市場上有人認為房地產具有避險功能，應會有資金進入避險，房仲業者統計內政部買賣移轉資料以來，五次股災與前後年買賣移轉量後發現，五次股災中，三次股災都出現前低後高的狀態，專家分析，從歷史資料來看，股災與房市活絡並不一定呈現正相關，但若有救市政策，往往會帶動一波成交量。

根據住商不動產統計五次股災與前後年買賣移轉量後發現，中共試射飛彈、SARS與金融海嘯的三次股災中，都出現前低後高的狀態，中共試射事件發生當年度移轉量分別為49.1萬，次一年為50.8萬；SARS當年度為34.9萬，次一年為41.8萬；金融海嘯當年為37.9萬，次一年為38.8萬。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，從歷史資料來看，股災與房市活絡並不一定呈現正相關，房市移轉量能夠順利被帶動，除與股災後經濟狀況有關外，若有救市政策往往會帶動一波成交量。

歸納起來，可以發現期間都不長，而且在結束前後多與政策有關，例如1992年容積管制造成搶照暴量，加上兩岸危機讓許多屋主賤價拋售，帶動買賣移轉寫下天量；SARS前後的土增稅減半、政府優惠房貸、放寬外國人來台投資不動產也讓市場嗅到回溫氣味；美國次貸風暴後的遺贈稅調降、兩岸MOU與ECFA等話題相挺，讓買氣回溫。

反觀1997年亞洲金融風暴與2000年網路泡沫，期間都不短，對整體經濟傷害大，萬點行情當下讓不少股民身受重傷，其中1997金融風暴為期一年多，發生期間的買賣移轉量為46.6萬棟與38.5萬棟，後一年僅有32.1萬棟，除經濟巨創外，屋漏偏逢連夜雨的921大地震，也讓當時買方嚇破膽，影響交易量。

天時地利不動產顧問公司總經理張欣民表示，一般來說，過去股市與房市互有聯動性，假設以半年為一個週期波動，股市持續上揚，會有財富效應，並轉移到房地產市場，相反之，如跌跌不休，股民受災慘重，過去便曾有「賣房救股」的現象。

但如今國內游資仍多、央行大動作降息，利息持續在低點，且後續政府將會有寬鬆動作釋出，這波疫情對國內經濟沒有太大衝擊，股民荷包如果未太慘重，資金還是會流到房市，但進入力道還要觀察。而住宅市場仍處於溫吞的上漲力道，買盤以剛性為主，投資盤消失，預估未來一年房市不太會大幅度上漲空間。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，股災總是財富重分配的時機，房地產因為變現速度慢，流動性差，往往反應較慢，目前市場上個別反應也比整體反應明顯，買房除了看大環境外，也要多注意個案環境與條件，進場比較安心。