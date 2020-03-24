全世界的各種大展都因為新冠肺炎的影響下，紛紛於今年停辦或延期，就連1年1度的台北國際電腦展覽會COMPUTEX，也在今（24日）宣布，原訂今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX，將延期至9 月28日至30日於台北南港展覽2館進行，此次也是SARS後的首次延期。

COMPUTEX 主辦單位台北市電腦公會杜全昌總幹事及外貿協會葉明水秘書長就在今共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，以及顧及參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，因此決定延期舉行，同時因麥肯錫最新疫情報告指出，中國與東亞的疫情預計將在第2季初期會受控，歐美地區疫情也會在6月趨緩，主辦單位也將加強洽邀全球買主來台觀展。

而延期至9月的COMPUTEX 2020 Special Edition，就將呈現5G與網通、智慧解決方案、電競及新創(InnoVEX)等重點主題，針對持續力挺COMPUTEX的參展商，主辦單位也將在網站上辦理 COMPUTEX線上展覽，邀請全球買主參加視訊採購洽談會，及邀請海內外指標廠商進行線上新產品發表會，同期將邀請國內外資通訊指標性業者，以網路型式分享 5G、AI、物聯網等智慧科技應用與最新趨勢。